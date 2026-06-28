Rama i rikthehet kritikave ndaj protestuesve: Për “Albanian Files” po zhvillohet një lloj inkuizicioni, si në revolucionin kinez

Kryeministri Edi Rama ka sulmuar edhe një herë protestuesit në episodin më të fundit të podcastit “Flasim”.

Sipas tij, qëndrimi i tyre ndaj librit “Albanian Files” i ngjan një inkuizicioni, ndërsa shtoi se mënyra si po sillen të kujton kushtet e revolucionit kinez.

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“Ka nisur një inkuizicion për librin, i cili vjen nga fryma e bulevardit, ku protesta e nisur për natyrën ka prodhuar shumë degë të tjera, dhe njëra prej tyre është dega inkuizicionale që përndjek, përmes fjalëve, akuzave dhe shpifjeve, një nga gjërat dhe grupet më të rëndësishme që i ka ndodhur Shqipërisë dhe historisë së saj. Bëhet fjalë për njerëz që kanë ndërtuar emrin dhe historinë e tyre në skenën botërore të arkitekturës dhe që janë mbledhur në Shqipëri.

‘Albanian files’ është marrë në shënjestër nga inkuizicioni jo intelektual, por revolucionar i protestës, ndërkohë që nuk është një libër i imi. Unë kam dhënë vetëm një kontribut në tekstin parathënës, gjë për të cilën jam krenar. Është një projekt i pavarur. T’i vërsulesh këtij botimi si në kohën e Revolucionit kinez dhe të kapesh pas një teksti ironik të një arkitekti, ky është kulmi”, tha ai.


Shtuar 28.06.2026 09:54

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