Rama i përgjigjet protestuesit: Nuk e jap dorëheqjen, mandatin ma ka dhënë populli deri në 2029

Kryeministri i vendit Edi Rama, ka reaguar ndaj Florian Haçkajt, drejtues i “Diaspora për Shqipërinë e Lirë”, lidhur me protestën që, sipas artikullit, vijon prej më shumë se 28 ditësh.
Rama tha se mandati i tij buron nga një marrëveshje me popullin shqiptar dhe se kjo kontratë, siç u shpreh ai, shtrihet deri në vitin 2029.
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Florian Haçkaj: O Rame, o ndyrsirë, kemi ruajtur etikën gjithë këtë kohë, po të shkruash në “Financial Times”, t’i thuash shqiptarëve “f**k you”. Kush je ti mor plehrë?
Kryeministri Edi Rama: Ma sollën videon e këtij djali dhe, para se të dëgjoja fyerjet, vura re revoltën e tij. U interesova menjëherë se kush ishte. Një demokrat 24 karat, nip i një demokrati të nderuar, si edhe një profesionist për të cilin kam respekt të ndërsjellë. E vërteta është se atë shprehje nuk ua kam drejtuar shqiptarëve në asnjë mënyrë. Kjo shihet qartë edhe në artikull. Kur gazetari më pyeti si u përgjigjem atyre që më akuzojnë si kumbari i qeverisë, unë dhashë shkurt atë fjalë për dikë që më sulmon pandërprerë prej vitesh, duke u përpjekur të më baltosë e të më varrosë pa sjellë asnjë provë. Nga një orë bisedë e lirë, ai përzgjodhi pikërisht atë fjali. Unë, megjithatë, nuk jam penduar.
Florian Haçkaj: A kupton që unë që flas, jam ngritur kur babai im i ndjerë, që ishte nga njerëzit më të nderuar e më të njohur në Tiranë e Shqipëri, ndërroi jetë në Vjenë nga kanceri i mëlçisë, sepse mjekësia, në nivelin ku e ke lënë ti, e kuronte për ulçer, o plehrë.
Kryeministri Edi Rama: Më erdhi vërtet keq dhe, përpara se të ktheja përgjigje, kërkova informacion për rastin. Babai i ndjerë i këtij djali, sipas të dhënave, nuk është paraqitur asnjëherë në ndonjë spital publik në Shqipëri, por fillimisht është trajtuar në një spital privat, rreth dhjetë vjet më parë. Djali është marrë larg nga vala e revolucionit imagjinar të bulevardit, ndërsa urrejtja politike dhe furia e algoritmit e kanë shtyrë të më bëjë mua fajtor publikisht. Pas dhjetë vitesh, kur i ati nuk arriti të shërohej në Tiranë nga kanceri i mëlçisë dhe humbi jetën në Vjenë, historia rikthehet për t’u përdorur si “mish për top”.
Florian Haçkaj: Dhe si babai im, janë me mijëra shqiptarë që vuajnë, që bëjnë cirqe botës, sepse shëndetësia është në pikën ku ti e ke lënë në këto 13 vite qeverisje. Sepse i keni vjedhur të gjitha paratë.
Kryeministri Edi Rama: Këtu ai shkon edhe më tej, duke pretenduar se mijëra e mijëra shqiptarë, sipas tij, vdesin rrugëve të botës, sepse unë paskam çuar shëndetësinë në pikën e vdekjes gjatë këtyre 13 viteve. Në të vërtetë, transformimi i dekadës së fundit në këtë sektor ka qenë epokal, më i madh se i të gjitha viteve të mëparshme të marra së bashku, dhe këtë nuk e them unë, por faktet. Ndërsa unë vetë them se shëndetësia ka ende nevojë për shumë më tepër.
Florian Haçkaj: Dhe ti ke guxim t’i thuash popullit “fuck you”? Po populli ta ka thënë me kohë: ça t’kesh, ku t’i mbajë pragu derës. Mos e kruaj me popullin, mos i jep gojës. Ik një orë e më parë. Boll u talle me njerëzit. Boll i linçove njerëzit një nga një.
Kryeministri Edi Rama: Jo popullit, aspak. As ky djalë dhe as ata që janë djegur nga ajo fjalë, ndërkohë që më akuzojnë e më shajnë pa fre, nuk janë populli dhe nuk mund të flasin në emër të tij. Populli flet vetë kur i vjen koha; ka folur kur ka qenë dita dhe do të flasë sërish kur t’i vijë radha. Sa për njerëzit një nga një, askush nuk është linçuar, por janë vënë përballë fakteve për t’u çmaskuar si individë shoqërisht të rrezikshëm ose si manipulatorë pa skrupuj, jo me shpifje e jo me sharje si këto fjalë të ulëta rruge, që sot po bëhen normë dhe që në këtë rast turpërojnë edhe babanë e ndjerë.
Florian Haçkaj: Është e turpshme që një kryeministër ende në detyrë të nxjerrë ato video, ato foto të njerëzve privatë, që kanë një mijë halle.
Kryeministri Edi Rama: Nuk bëhet fjalë për video apo foto private të njerëzve privatë, por për materiale publike të individëve me shumë fytyra, të cilët nuk kanë 1001 halle, por agjenda nga më të ndryshmet për të manipuluar publikun, duke gënjyer dhe duke besuar edhe vetë gënjeshtrat e tyre, njësoj si ky djalë këtu.
Florian Haçkaj: Ti i hip helikopterit, ti dhe familja jote. E kush janë njerëzit si puna jote, drejtuesit e shtetit i hipin avionit dhe kurohen jashtë. Kështu që mbylleni gojën. Të paktën mos kaloni në këtë gradë, sepse do e ktheni personale me çdo njeri që është aty.
Kryeministri Edi Rama: Nuk e di me kë më ngatërron, por unë vetë jam shtruar dy herë dhe kam kryer dy ndërhyrje në trupin tim në spitalin shtetëror. Ndërkohë, familja ime asnjëherë, asnjëherë, asnjëherë nuk ka përdorur helikopterë, avionë apo fonde të shtetit, as për hall e as për qejf. Çdo udhëtim privat i yni është paguar nga buxheti familjar, gjithmonë në ekonomik.
Florian Haçkaj: Tani është momenti të japësh dorëheqjen dhe qytetarët ta marrin Shqipërinë në dorë, siç i takon, një Shqipëri pa korrupsion, ku qytetarët nuk duhet të shkojnë në çdo cep të botës të kurohen, sepse ti e ke lënë mjekësinë në këtë pikë.
Kryeministri Edi Rama: Jo, jo. Jo, sepse unë kam një kontratë me një tjetër palë, me popullin sovran të Shqipërisë, dhe me të kam firmosur deri në 2029-ën. Dua t’u them të gjithë atyre që janë të sinqertë dhe që nuk kanë parti apo para pas për të nxitur këtë protestë, se unë nuk i ngatërroj shqetësimet, hallet dhe zemërimin e tyre me këto personazhe të padinjitetshme që turpërojnë mexhelisin tonë publik. Por, sapo të neutralizohet një e keqe shumë e madhe dhe me shumë koka, që e ka kapur protestën për fyti, pa asnjë diskutim do t’i drejtohem pjesës domethënëse të njerëzve, pavarësisht nga kahu prej nga vijnë, që kërkojnë të dëgjohen. Do t’u them çfarë kam kuptuar nga kjo nevojë e tyre për të protestuar dhe si mendoj unë se duhen trajtuar ato arsye të brendshme e të sinqerta që i thërrasin drejt protestës, drejt nevojës për t’u dëgjuar, si edhe drejt admirimit për ata që protestojnë edhe në emër të tyre pikërisht për këtë arsye.