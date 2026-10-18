Protestuesja humb ndjenjat, por policia vijon hedhjen e gazit lotsjellës ndaj turmës

Protestuesja humb ndjenjat, por policia vijon hedhjen e gazit lotsjellës ndaj turmës

Protesta e gjashtë e studentëve kundër qeverisë është shoqëruar sërish me incidente.

Gjatë tubimit, një protestuese është ndier keq dhe ka humbur ndjenjat, duke u rrëzuar në tokë.

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Pas ngjarjes është njoftuar ambulanca, e cila pritej të mbërrinte për t’i ofruar ndihmën e parë mjekësore.

Megjithatë, edhe pse gruaja ndodhej pa ndjenja, në drejtim të turmës ku ajo ishte e pranishme është hedhur përsëri gaz lotsjellës.

Forcat e policisë përdorën sasi të mëdha gazi për të shpërndarë protestuesit, por këta të fundit vijojnë të qëndrojnë në bulevard dhe të protestojnë kundër qeverisë.


Shtuar 18.10.2026 16:26

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