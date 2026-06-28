Protesta e 29-të kundër qeverisë, qytetarët mblidhen në sheshin “Skënderbej” dhe kërkojnë largimin e panegociueshëm të Ramës

Në sheshin “Skënderbej” ka nisur grumbullimi dhe organizimi i qytetarëve për protestën e sotme, që shënon tubimin e 29-të kundër qeverisë. Pjesëmarrësit kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.
Pas mbledhjes në shesh, protestuesit pritet të marshojnë drejt godinës së Kryeministrisë, ku do të qëndrojnë për të artikuluar kërkesat e tyre. Mesazhi kryesor i kësaj proteste mbetet dorëheqja e panegociueshme e Ramës.
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Sipas organizatorëve, protestat do të vijojnë derisa kjo kërkesë të realizohet. Ata u kanë bërë thirrje qytetarëve që të bashkohen masivisht në atë që cilësohet si protesta e 29-të radhazi.