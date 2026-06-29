Ishte gati të shkrinte gjithë pasurinë e tij që Meta të dilte nga burgu, Kujtim Cakrani flet për përçarjen e tij me ish-presidentin! A ishte komploti arsyeja?

Një nga lajmet që pak kush e priste ishte “ndarja” mes avokatit Kujtim Cakrani dhe ish-presidentit Ilir Meta. Vetëm pak kohë më parë, Cakrani deklaronte publikisht se ishte i gatshëm të shkrinte të gjithë pasurinë e tij, vetëm e vetëm që Ilir Meta të dilte nga qelia, megjithatë ajo që dikur dukej si një raport i ndërtuar mbi besim dhe vendosmëri, mesa duket nuk i rezistoi kohës.

Studio Ligjore “Cakrani” njoftoi zyrtarisht ndërprerjen e marrëdhënies profesionale me kreun e Partisë së Lirisë, duke argumentuar se vendimi erdhi si pasojë e humbjes së mirëbesimit reciprok dhe mungesës së bashkëpunimit mes palëve.

Të lidhura

None found

Lidhur me këtë vendim, ish-avokati i Ilir Metës ka folur në një intervistë për Top Channel, ku është pyetur nga gazetarja Anila Hoxha nëse deklarata e tij pas një prej seancave gjyqësore, ku mohoi ekzistencën e një komploti ndaj Metës, ishte momenti që solli përçarjen përfundimtare mes tyre.

Cakrani sqaroi se qëndrimet e tij kanë qenë gjithmonë të bazuara mbi provat dhe faktet që ndodhen në dosjen hetimore, e jo mbi perceptime apo emocione.

“Duhet të kuptojmë diçka, unë nuk flas në bazë të emocioneve unë flas në bazë të provave dhe fakteve që ndodhen në dosje. Edhe pse duke njohur mirë me detaje dosjen unë nuk mund të flas për komplote që nuk ekzistojnë. Nuk ka komplote, nuk ka dëshmi, nuk ka fakte, nuk ka asgjë dhe unë nuk besoj që nga pamja procedural nuk ka asnjë komplot ndaj ish-presidentit”, tha avokati, teksa më tej shtoi se mund të ketë pasur zhvillime dhe komploto para arrestimit të Metës, por jo elementë proceduralë që mbështesin pretendimet për një komplot në procesin penal.

“Nuk e di, ka komplote të tjera, ka komplote politike, në menaxhimin e asaj situate para arrestimit e kështu me radhë. Nuk ka asnjë komplot ndaj tij nga pikëpamja procedurale, apo nga pikëpamja e dëshmitarëve apo provave që janë aty”, tha ai ndër të tjera.


Shtuar 29.06.2026 19:32

Tags: ,
VIDEO/ Vjen befasia e parë, Paraguai eliminon Gjermaninë

VIDEO/ Vjen befasia e parë, Paraguai eliminon Gjermaninë
Protesta/ Artan Hoxha: Rama ka futur në punë anti-terrorin dhe SHISH, 173 persona në filtër

Protesta/ Artan Hoxha: Rama ka futur në punë anti-terrorin dhe SHISH, 173 persona në filtër
Nesër mbahet seanca plenare, protestuesit paralajmërojnë tubim para Parlamentit në 10:00

Nesër mbahet seanca plenare, protestuesit paralajmërojnë tubim para Parlamentit në 10:00
Tension te protesta në Tiranë, studentët futen në Universitetin Politeknik pas heqjes së banderolës

Tension te protesta në Tiranë, studentët futen në Universitetin Politeknik pas heqjes së banderolës
Një muaj revoltë për largimin e Ramës, sot protesta e 30-të kundër qeverisë! Sheshe e rrugë të mbushura plot! Qytetarët thirrje kryeministrit: Jep dorëheqjen

Një muaj revoltë për largimin e Ramës, sot protesta e 30-të kundër qeverisë! Sheshe e rrugë të mbushura plot! Qytetarët thirrje kryeministrit: Jep dorëheqjen
Dita e 30-të e protestës në Tiranë, procedohen penalisht 31 pjesëmarrës

Dita e 30-të e protestës në Tiranë, procedohen penalisht 31 pjesëmarrës
Ky është Nikolla Agolli, autori i dyshuar për plagosjen e Brian Syzos

Ky është Nikolla Agolli, autori i dyshuar për plagosjen e Brian Syzos
Plagosi me armë 35-vjeçarin në Pogradec, arrestohet autori i dyshuar, Nikolla Agolli

Plagosi me armë 35-vjeçarin në Pogradec, arrestohet autori i dyshuar, Nikolla Agolli
Perabetcasibombetparkbetpark girişGrandpashabetgrandpashabetcasibomGrandpashabetlunabetcasibomMeritkingCasibomCasibomdamabetcasibombetpascasibomjojobet girişKickmatbetdeneme bonusu veren sitelerMadridbetMadridbetJojobetJojobetgrandpashabetGrandpashabetgrandpashabetJojobetgrandpashabetgrandpashabetjojobetcasibomjojobetjojobetcasibomcasibom girişholiganbetBetpasjojobetjojobet girişimajbetjojobetbetcio