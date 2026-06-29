LDK mbledh strukturat drejtuese, në fokus rezultatet zgjedhore

Në selinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, gjatë ditës së sotme, do të zhvillohet një takim me kryetarët e degëve të partisë, të thirrur nga kreu i saj, Lumir Abdixhiku.

Ndërkohë, sipas raportimit të Klankosova.tv, në objekt kanë filluar të arrijnë edhe anëtarët e kryesisë së kësaj force politike.

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Ende nuk është bërë e ditur zyrtarisht arsyeja e kësaj mbledhjeje nga kryetari Lumir Abdixhiku. Megjithatë, pak çaste para hyrjes në selinë e partisë, Lutfi Haziri u ndal para mediave dhe deklaroi se “është më se e ditur që po mbahej një mbledhje e kryesisë për shkak të rezultateve të fundit të zgjedhjeve të qershorit, për të biseduar më gjerësisht rreth procesit dhe rezultateve të LDK-së”, siç u shpreh gazetarja.

Pas përfundimit të takimit, pritet që përfaqësues të LDK-së të dalin me deklarata për mediat.


Shtuar 29.06.2026 15:22

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