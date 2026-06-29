Ky është Nikolla Agolli, autori i dyshuar për plagosjen e Brian Syzos

Ky që shihni në foto është Nikolla Agolli, autori i dyshuar i plagosjes me armë zjarri të Brian Syzos, ngjarje e ndodhur sot në Pogradec (29 qershor).
Sipas policisë, Agolli është arrestuar teksa po tentonte të largohej me një furgon në drejtim të Prrenjasit, menjëherë pasi kishte braktisur automjetin e tij në zonën e Qafë-Thanës. Bashkë me të është ndaluar edhe një person tjetër që e shoqëronte.
Ngjarja ka ndodhur në lagjen nr. 3 të Pogradecit, ku Brian Syzo është qëlluar me armë zjarri në këmbë. Ai ndodhet në spital dhe raportohet se është jashtë rrezikut për jetën, ndonëse ka precedentë penalë.
Policia po vijon hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe motivit të konfliktit.