Ky është Nikolla Agolli, autori i dyshuar për plagosjen e Brian Syzos

Ky që shihni në foto është Nikolla Agolli, autori i dyshuar i plagosjes me armë zjarri të Brian Syzos, ngjarje e ndodhur sot në Pogradec (29 qershor).

Sipas policisë, Agolli është arrestuar teksa po tentonte të largohej me një furgon në drejtim të Prrenjasit, menjëherë pasi kishte braktisur automjetin e tij në zonën e Qafë-Thanës. Bashkë me të është ndaluar edhe një person tjetër që e shoqëronte.

Të lidhura

Plagosi me armë 35-vjeçarin në Pogradec, arrestohet autori i dyshuar, Nikolla Agolli

Ngjarja ka ndodhur në lagjen nr. 3 të Pogradecit, ku Brian Syzo është qëlluar me armë zjarri në këmbë. Ai ndodhet në spital dhe raportohet se është jashtë rrezikut për jetën, ndonëse ka precedentë penalë.

Policia po vijon hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe motivit të konfliktit.


Shtuar 29.06.2026 15:21

Tags: ,
VIDEO/ Vjen befasia e parë, Paraguai eliminon Gjermaninë

VIDEO/ Vjen befasia e parë, Paraguai eliminon Gjermaninë
Protesta/ Artan Hoxha: Rama ka futur në punë anti-terrorin dhe SHISH, 173 persona në filtër

Protesta/ Artan Hoxha: Rama ka futur në punë anti-terrorin dhe SHISH, 173 persona në filtër
Nesër mbahet seanca plenare, protestuesit paralajmërojnë tubim para Parlamentit në 10:00

Nesër mbahet seanca plenare, protestuesit paralajmërojnë tubim para Parlamentit në 10:00
Tension te protesta në Tiranë, studentët futen në Universitetin Politeknik pas heqjes së banderolës

Tension te protesta në Tiranë, studentët futen në Universitetin Politeknik pas heqjes së banderolës
Ishte gati të shkrinte gjithë pasurinë e tij që Meta të dilte nga burgu, Kujtim Cakrani flet për përçarjen e tij me ish-presidentin! A ishte komploti arsyeja?

Ishte gati të shkrinte gjithë pasurinë e tij që Meta të dilte nga burgu, Kujtim Cakrani flet për përçarjen e tij me ish-presidentin! A ishte komploti arsyeja?
Një muaj revoltë për largimin e Ramës, sot protesta e 30-të kundër qeverisë! Sheshe e rrugë të mbushura plot! Qytetarët thirrje kryeministrit: Jep dorëheqjen

Një muaj revoltë për largimin e Ramës, sot protesta e 30-të kundër qeverisë! Sheshe e rrugë të mbushura plot! Qytetarët thirrje kryeministrit: Jep dorëheqjen
Dita e 30-të e protestës në Tiranë, procedohen penalisht 31 pjesëmarrës

Dita e 30-të e protestës në Tiranë, procedohen penalisht 31 pjesëmarrës
Plagosi me armë 35-vjeçarin në Pogradec, arrestohet autori i dyshuar, Nikolla Agolli

Plagosi me armë 35-vjeçarin në Pogradec, arrestohet autori i dyshuar, Nikolla Agolli
Perabetcasibombetparkbetpark girişbetpark girişbetparkGrandpashabetgrandpashabetcasibomGrandpashabetlunabetcasibomMeritkingCasibomCasibomdamabetcasibombetpasbetparkcasibomtimebetjojobet girişextrabettimebettimebetmeritkingKickmatbetdeneme bonusu veren sitelerMadridbetMadridbetJojobetJojobetgrandpashabetGrandpashabetgrandpashabetJojobetgrandpashabetgrandpashabetjojobetcasibomjojobetjojobetcasibomcasibom girişmarsbahisholiganbetBetpasjojobetjojobetcasibomjojobet girişimajbetjojobetbetciocasibom