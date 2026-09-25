Pezeshkian i dërgon mesazh Trump: Irani gati për marrëveshje, vendimi për përfundimin e luftës i takon SHBA-së

Në një intervistë të gjatë për Fox News, presidenti iranian Masoud Pezeshkian theksoi se Shtetet e Bashkuara janë ato që duhet të marrin vendimin përfundimtar nëse lufta do të përfundojë. Ai nënvizoi se Irani nuk e ka nisur këtë konflikt, por është detyruar të reagojë pasi është vënë nën sulm.

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“Nuk ishte zgjedhja jonë të hynim në luftë. Ne u goditëm dhe nuk kishim zgjidhje tjetër veçse të mbronim veten,” u shpreh Pezeshkian, duke shtuar se Teherani është i hapur për bisedime me administratën e presidentit amerikan Donald Trump për t’i dhënë fund konfliktit.

“Konflikti na u imponua”

Presidenti iranian theksoi se mosmarrëveshjet ndërkombëtare duhet të adresohen përmes rrugëve diplomatike, jo me forcë. Ai vuri në dukje se provokimet e Izraelit e kanë shtyrë Iranin drejt kësaj situate.

“Kur ekziston mundësia për të zgjidhur problemet me dialog, nuk ka arsye të vrasim njëri-tjetrin. Por për shkak të provokimeve izraelite, kjo luftë na u imponua,” deklaroi ai gjatë intervistës.

Megjithatë, Pezeshkian sqaroi se Irani nuk ka interes në zgjatjen e konfliktit. “Ne nuk duam që kjo të vazhdojë. Është Amerika ajo që duhet të vendosë nëse do t’i japë fund apo jo,” tha ai.

Ai ripohoi gatishmërinë e Teheranit për të arritur një marrëveshje me Uashingtonin, me kusht që ajo të respektojë normat e së drejtës ndërkombëtare. Pezeshkian ngriti pyetjen pse u shkatërrua gjithçka vetëm dy javë para se marrëveshja e mëparshme të nënshkruhej, duke iu referuar dështimit të armëpushimit të brishtë.

Sipas tij, nëse administrata aktuale e SHBA-së është e interesuar për një marrëveshje që përputhet me ligjin ndërkombëtar, Irani është i gatshëm të ulet në tryezën e bisedimeve. Ai shtoi se për Teheranin nuk ka rëndësi nëse kjo ndodh para apo pas zgjedhjeve afatmesme në Shtetet e Bashkuara.

“Huthit nuk udhëhiqen nga Teherani”

Gjatë intervistës u diskutua edhe lidhja e Iranit me rebelët Huthi në Jemen. Pezeshkian insistoi se Huthit veprojnë në mënyrë të pavarur nga Teherani, pavarësisht pretendimeve të SHBA-së dhe aleatëve të saj se Irani i mbështet ata.

“Huthit janë përgjegjës për atë që bëjnë. Ata nuk marrin urdhra nga ne,” deklaroi presidenti iranian, sipas përkthimit të transmetuar nga Fox News.

Ai i cilësoi Huthit si një forcë rezistence në rajon dhe shpjegoi se veprimet e tyre janë të lidhura me rrethanat me të cilat përballen. “Ne mbajmë kontakte me ta, por nuk kemi një marrëdhënie sistematike,” shtoi Pezeshkian.


Shtuar 25.09.2026 07:53

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