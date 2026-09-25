Papa Leo XIV mbërrin të premten në Francë, rreth 600 mijë besimtarë priten në meshën e Parisit

Papa Leo XIV nis të premten një qëndrim katërditor në Francë, i pari në këtë vend që kur mori drejtimin e Kishës Katolike. Ngjarja kryesore e vizitës do të jetë mesha e së shtunës pasdite në qendër të Parisit, për të cilën autoritetet presin më shumë se gjysmë milioni besimtarë.
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Altari është vendosur në Place de la Concorde. Policia do të rrethojë dhe kontrollojë një pjesë të madhe të hapësirës pranë Champs-Élysées, ndërsa rreth 600 mijë besimtarë pritet të mbushin bulevardin deri te Harku i Triumfit dhe zonat përreth. Grumbullime të mëdha parashikohen edhe në ndalesat e tjera të Papës.
Presidenti Emmanuel Macron do ta presë Papa Leo XIV të premten në mëngjes në aeroportin Orly. Më pas, ata do të bisedojnë në Pallatin Élysée, ku në rendin e ditës pritet të jenë çështjet gjeopolitike dhe inteligjenca artificiale. Të dy do të mbajnë gjithashtu një fjalim të përbashkët gjatë vizitës në Metz.
Macron nuk do të jetë i pranishëm në meshët e Papës, për të respektuar ndarjen e shtetit nga feja, një parim me rëndësi të veçantë në Francë. Në meshën e së shtunës në Champs-Élysées pritet të marrin pjesë bashkëshortja e tij, Brigitte Macron, dhe kryeministri Sébastien Lecornu.
Mes të pranishmëve priten edhe Marine Le Pen, Édouard Philippe, Gabriel Attal dhe Bruno Retailleau, figura politike që mund të garojnë në zgjedhjet presidenciale të vitit të ardhshëm.
Organizimi i vizitës u shoqërua me raportime për mosmarrëveshje mes presidencës franceze dhe ekipit të Vatikanit që hartonte programin. Sipas këtyre raportimeve, Macron kishte kërkuar më shumë ceremonial, por zyrtarët e Élysée-së i mohuan tensionet.
Zyrtarët francezë shpjeguan se ceremonitë zyrtare, përfshirë një eskortë kalorësie përgjatë Champs-Élysées, janë oferta të zakonshme për një kryetar shteti që viziton Francën, status që e ka edhe Papa. Ata shtuan se nuk prisnin domosdoshmërisht pranimin e çdo propozimi.
Vatikani konfirmoi se Papa Leo XIV, për shkak të programit të ngjeshur, nuk e pranoi ftesën e Macron për të takuar artizanët që ndihmuan në rindërtimin e Notre-Dame pas zjarrit shkatërrues të vitit 2019.
Të premten pasdite, pasi të përshkojë me Papamobil rrugën mes turmave, Papa do të shkojë në katedralen Notre-Dame. Në mbrëmje, në Stade de France, në veri të Parisit, ai do të takohet me rreth 80 mijë të rinj.
Ndalesa e së dielës do të jetë Lourdes, një nga qendrat më të rëndësishme të pelegrinazhit katolik në botë. Për meshën atje janë regjistruar rreth 150 mijë persona. Papa do të takohet gjithashtu me disa njerëz që thonë se kanë qenë viktima të abuzimeve seksuale nga pjesëtarë të klerit katolik.
Të hënën, Leo XIV do të shkojë në Metz, në verilindje të Francës, për të nderuar Robert Schuman. Ai ishte një nga figurat themeluese të Bashkimit Evropian, një katolik i devotshëm dhe aktualisht kandidat për lumturim. Gjatë qëndrimit në Francë, Papa do të takohet edhe me një grup emigrantësh.
Leo XIV ka lidhje familjare me Francën. Ai lindi në Çikago në vitin 1955 me emrin Robert Prevost, ndërsa gjyshja e tij nga babai lindi në Le Havre të Normandisë në vitin 1894. Pasi ajo u martua në Shtetet e Bashkuara me një burrë me origjinë italiane, familja mori mbiemrin Prevost, që kishte qenë mbiemri i vajzërisë së nënës së saj.
Marrëdhënia e Francës me Kishën Katolike dhe Selinë e Shenjtë ka qenë historikisht e ndërlikuar. Për shekuj, vendi është quajtur “vajza e madhe e Kishës”, megjithëse nuk është historikisht i saktë pretendimi se Franca ishte mbretëria e parë që pranoi krishterimin: Armenia, Gjeorgjia dhe Etiopia u konvertuan më parë.
Në shekullin XIV, papati qëndroi për një periudhë në Avignon, në jug të Francës. Në shekujt që pasuan, ushtritë franceze ndërhynë herë pas here në politikën italiane, kur papët ushtronin pushtet territorial krahas udhëheqjes fetare. Napoleon Bonaparti mbajti në arrest dy papë.
Edhe papët e kohëve të fundit kanë udhëtuar në Francë. Papa Gjon Pali II e vizitoi disa herë, mes viteve 1980 dhe 2004. Papa Françesku shkoi tri herë, por jo në Paris: ndalesat e tij ishin Strasburgu, Marseja dhe Korsika.
Sot, Franca është shumë më laike se dikur dhe më pak se gjysma e banorëve e identifikojnë veten si katolikë. Pjesëmarrja e rregullt në shërbesat fetare ka zbritur nga rreth 35% e popullsisë në vitin 1960 në më pak se 5% sot. Edhe numri i priftërinjve është pakësuar me rreth dy të tretat, nga 25 mijë në vitin 1990 në më pak se 9 mijë.
Megjithatë, Kisha Katolike e sheh interesin për vizitën si shenjë të një etjeje shpirtërore në Francë dhe Evropë, pavarësisht sekularizimit të gjatë të shoqërisë franceze. Një tjetër tregues i interesit në rritje për traditat fetare është numri i të rriturve që pagëzohen: ai është më shumë se dyfishuar në pesë vjet, duke arritur në rreth 10 mijë në vitin 2025.
“Franca është sekularizuar, por ekziston një boshllëk aty ku dikur ishin Zoti dhe vlerat”, tha kardinali François Bustillo, peshkop i Ajacios. Sipas tij, shumë njerëz janë në kërkim të përmbushjes shpirtërore dhe po njohin tradita të ndryshme fetare në botë.
“Tani Papa vjen nga Roma, duke u kujtuar njerëzve rrënjët e tyre”, u shpreh Bustillo. Ai shtoi: “Gjon Pali II zgjoi Lindjen. Tani Leo XIV do të zgjojë Perëndimin.”