Ngjarje tronditëse në Brazil/ 31-vjeçarja plagos rëndë njerkun dhe ai bie nga kati i tretë

Autoritetet në Manaus të Brazilit po hetojnë një sulm të rëndë, ku 31-vjeçarja transgjinore Aurora Naomi La Fay dyshohet se ka dhunuar brutalisht njerkun e saj 61-vjeçar në apartamentin e tij.
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Siç raporton “The Sun”, 61-vjeçari ka marrë dëmtime të rënda në fytyrë dhe në sy. Për shkak të plagëve të shkaktuara, mjekët u detyruan t’i hiqnin të dy sytë, ndërsa ai humbi gjithashtu edhe veshët.
Hetimi përfshin edhe pretendimin se burri mund të jetë sulmuar seksualisht gjatë ngjarjes. La Fay e ka mohuar akuzën për përdhunim, ndërsa autoritetet janë në pritje të përfundimeve të ekzaminimeve mjeko-ligjore.
Pasi rifitoi vetëdijen, 61-vjeçari u përpoq të dilte nga banesa. Megjithëse nuk mund të shihte, ai arriti deri te ballkoni dhe ra nga kati i tretë, duke përfunduar mbi çatinë e një ndërtese pranë.
Ekipet e zjarrfikësve dhe të shpëtimit e gjetën pak më vonë dhe e dërguan në spital. Aktualisht, ai po trajtohet për plagët e rënda të marra.
Gjatë dëshmisë së saj, La Fay dyshohet se ka thënë se kishte konsumuar marijuanë para incidentit dhe se më pas kishte përjetuar halucinacione. Sipas deklarimeve të raportuara, ajo kishte hyrë në apartamentin e njerkut ndërsa ai nuk ndodhej aty dhe e kishte sulmuar pas kthimit të tij.
61-vjeçari ka pohuar se nuk arrin ta kujtojë të gjithë ngjarjen, por ka deklaruar se mban mend që ajo e kishte kafshuar në fytyrë përpara se të largohej.
Drejtuesi i hetimit e ka përshkruar rastin si një “episod dhune ekstrem”, duke vënë në dukje seriozitetin e plagëve që viktima pësoi brenda banesës.
“The Sun” raporton se La Fay dhe 61-vjeçari njiheshin prej rreth pesë vitesh dhe se marrëdhënia e tyre ishte e vështirë. Nëna e 31-vjeçares u ka thënë policëve se mes tyre kishte pasur probleme, por deri atëherë nuk ishte raportuar asnjë episod dhune.