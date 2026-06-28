Policia dhe ekipet e emergjencës shpëtojnë një çift turistësh në Kanionin e Gjipesë, pasi njëri prej tyre theu këmbën

Një çift të huajsh u shpëtua këtë të diel në Kanionin e Gjipesë, pasi mbeti i bllokuar gjatë një shtegtimi në këtë zonë, në momentin kur njëri prej turistëve theu këmbën dhe e pati të pamundur të vazhdonte lëvizjen.

Sipas njoftimit të autoriteteve vendore, menjëherë pasi u dha alarmi për ngjarjen, drejt zonës u nisën forcat zjarrfikëse të Himarës, punonjës të Policisë së Himarës dhe të Postës së Dhërmiut, si edhe ekipi i Urgjencës Mjekësore nga Spitali i Himarës.

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Falë ndërhyrjes së koordinuar të strukturave të shpëtimit, dy turistët u nxorën nga kanioni në kushte të sigurta, ndërsa personi i dëmtuar u dërgua më pas në spital për të marrë trajtim mjekësor.

Kanioni i Gjipesë njihet si një zonë me terren të vështirë dhe të rrezikshëm, ku aksidentet me turistë nuk janë të pazakonta.

Autoritetet vendore u bëjnë apel vizitorëve që të shmangin zonat e pashenjuara dhe të përdorin guida të licencuara, me qëllim uljen e rrezikut për incidente.


Shtuar 28.06.2026 13:01

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