Përplasje me tre automjete pranë Maminasit, rëndohet lëvizja në autostradën Tiranë-Durrës

Një aksident automobilistik u shënua këtë të shtunë në autostradën Tiranë-Durrës, në afërsi të Maminasit, ku tre mjete u përfshinë në një përplasje zinxhir.
Si pasojë e ngjarjes, qarkullimi në këtë pjesë të autostradës u vështirësua ndjeshëm, ndërsa nga pakujdesia gjatë drejtimit të mjeteve, dy persona pësuan lëndime të lehta.
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Në vendin e aksidentit mbërritën forcat e policisë, të cilat ndërhynë për të normalizuar lëvizjen e automjeteve dhe për të sqaruar plotësisht rrethanat e përplasjes.