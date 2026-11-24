Gjykata e Lartë ka rrëzuar sërish kërkesën e Jamarbër dhe Argita Malltezit për heqjen e sekuestros nga 25 pasiri, duke lënë në fuqi vendimin e Gjykatës së Posaçme dhe të konfirmuar nga Apeli i Posaçëm.
Pasuritë janë vënë nën sekuestro në kuadër të hetimeve për dosjen “Partizani”. Ato përfshijnë disa llogari bankare në vlera të ndryshme monetare, apartamente si dhe përqindje kuotash në disa kompani.
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Malltezi po gjykohet për veprat “korrupsion pasiv” dhe “pastrim parash” në dosjen e njohur si “Partizani”.