Përfshihen nga flakët dy automjete në Elbasan, shkrumbohet plotësisht një prej tyre

Dy automjete janë përfshirë nga flakët gjatë natës në Elbasan. Sipas informacioneve paraprake, zjarri ka dëmtuar pjesën e përparme të një automjeti tip Audi, ngjyrë gri, ndërsa një automjet tjetër tip Volkswagen, ngjyrë e zezë, është shkrumbuar plotësisht nga flakët.
Burime nga vendngjarja bëjnë me dije se të dy automjetet janë në pronësi të shtetasit Egli Hazisllari.
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Menjëherë pas njoftimit, në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet zjarrfikëse dhe forcat e policisë, të cilat kanë bërë të mundur shuarjen e flakëve dhe izolimin e zonës për të shmangur rrezikun e përhapjes së zjarrit.
Aktualisht nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa dëmet materiale janë të konsiderueshme, veçanërisht për automjetin Volkswagen, i cili është djegur tërësisht.
Grupi hetimor, nën drejtimin e autoriteteve kompetente, ka nisur hetimet për të përcaktuar shkakun e rënies së zjarrit dhe për të sqaruar nëse bëhet fjalë për një defekt teknik, zjarr aksidental apo një ngjarje të qëllimshme. Për zbardhjen e plotë të rrethanave po mblidhen prova në vendin e ngjarjes dhe po verifikohen pamjet e kamerave të sigurisë në zonë.
Autoritetet pritet të japin më shumë detaje pas përfundimit të veprimeve të para hetimore.