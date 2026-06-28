Nurellari për protestat: Kërkesa për largimin e Ramës është e panegociueshme, qytetaria po del arma më e fortë

Në një lidhje online për emisionin “News24 Fundjavë” me Megi Latifin, studiuesi Adri Nurellari foli mbi protestat që prej afro një muaji po zhvillohen në Tiranë, por edhe në qytete të tjera, ku qytetarët po kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe largimin e qeverisë së tij.

Sipas Nurellarit, arritja e parë e “Revolucionit Flamingo” është se ka shembur frikën. Ai theksoi se fakti që tubimet po mbeten paqësore përbën një epërsi të rëndësishme, pasi sipas tij revolta qytetare nuk është zhytur në “batakun e protestave të partive”.

Të lidhura

None found

“Protesta është provë se qytetarët mund ta vrasin frikën dhe heshtjen. Nëse dikur reagimi kryesor ishte ikja nga vendi, sot po shfaqet zëri, fjala dhe revolta. Kjo tregon se ata kanë shpresë te e ardhmja.

Rezultati i parë është thyerja e frikës.

Pushteti nuk mbahet vetëm me polici dhe forcë, por edhe me frikë.

Protestat paqësore kanë treguar se japin dy herë më shumë rezultat sesa protestat e dhunshme. Ndryshe nga ç’jemi mësuar me protesta agresive të partive, kjo dëshmon se fuqia e një proteste nuk matet me numrin e gurëve që hidhen, por me qytetarinë. Kjo protestë nuk ka rënë në batakun e protestave të partive. Po ashtu, kjo protestë ka treguar edhe qëndrueshmëri”, tha ai.


Shtuar 28.06.2026 09:53

Flasin aktivistët e protestës/ Lleshi: Toka shqiptare u kthye në eksperiment! Kurti: Rama na trajton si njerëz me bisht

Flasin aktivistët e protestës/ Lleshi: Toka shqiptare u kthye në eksperiment! Kurti: Rama na trajton si njerëz me bisht
Protesta/ Artan Hoxha: Rama ka futur në punë anti-terrorin dhe SHISH, 173 persona në filtër

Protesta/ Artan Hoxha: Rama ka futur në punë anti-terrorin dhe SHISH, 173 persona në filtër
Sulmet izraelite në Gaza vazhdojnë, 5 të vrarë, mes viktimave edhe një fëmijë

Sulmet izraelite në Gaza vazhdojnë, 5 të vrarë, mes viktimave edhe një fëmijë
Sherr në Durrës, plagoset 45-vjeçari, policia në kërkim të autorëve

Sherr në Durrës, plagoset 45-vjeçari, policia në kërkim të autorëve
Nesër mbahet seanca plenare, protestuesit paralajmërojnë tubim para Parlamentit në 10:00

Nesër mbahet seanca plenare, protestuesit paralajmërojnë tubim para Parlamentit në 10:00
Thirrje kundër Ramës dhe marshim në Tiranë, protestuesit mbushin rrugët kryesore

Thirrje kundër Ramës dhe marshim në Tiranë, protestuesit mbushin rrugët kryesore
Irani përgënjeshtron Trumpin për një takim në Doha, Ministria e Jashtme: Nuk ka bisedime me SHBA-në nesër

Irani përgënjeshtron Trumpin për një takim në Doha, Ministria e Jashtme: Nuk ka bisedime me SHBA-në nesër
Protesta zhvendoset nesër para Parlamentit, thirrja e protestuesit: T’u bëjmë të qartë se nuk na përfaqësojnë! Në mbrëmje rikthim te Kryeministria

Protesta zhvendoset nesër para Parlamentit, thirrja e protestuesit: T’u bëjmë të qartë se nuk na përfaqësojnë! Në mbrëmje rikthim te Kryeministria
Perabetcasibombetparkbetpark girişGrandpashabetgrandpashabetcasibomGrandpashabetlunabetcasibomMeritkingCasibomCasibomdamabetcasibombetpascasibomjojobet girişKickmatbetdeneme bonusu veren sitelerMadridbetMadridbetJojobetJojobetgrandpashabetHoliganbetnakitbahisJojobetgrandpashabetgrandpashabetjojobetcasibomjojobetjojobetcasibomcasibom girişholiganbetBetpasjojobetjojobet girişimajbetjojobetbetcio