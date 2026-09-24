Netanyahu nis fjalimin në OKB mes largimit të diplomatëve: “Frikacakët e tjerë të largohen tani

Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, u përball me reagime të përziera teksa u ngjit në podiumin e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së për të mbajtur fjalimin e tij.

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Dhjetëra diplomatë braktisën sallën në momentin kur ai nisi të fliste, ndërsa të tjerë u ngritën në këmbë dhe e duartrokitën liderin izraelit.

Nga salla u dëgjuan gjithashtu brohoritje me shprehjen “Am Yisrael Chai”, që do të thotë “Populli i Izraelit jeton”.

“Nëse ka ndonjë frikacak tjetër që nuk është larguar ende nga kjo sallë, ju lutem ta bëjë tani”, deklaroi Netanyahu në nisje të fjalimit.


Shtuar 24.09.2026 23:02

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