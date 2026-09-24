A i kujtoni këto?”/ Netanyahu shfaq në OKB bombat e përdorura për eliminimin e drejtuesve të Hezbollahut: Prisnin që Izraeli të rrëzohej

Gjatë fjalimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, Benjamin Netanyahu foli për sulmin e Hamasit ndaj Izraelit më 7 tetor 2023, si edhe për Hezbollahun.

“Armiqtë e Izraelit nuk arritën ta shkatërronin vendin tonë. Me mbështetjen e miqve tanë të mëdhenj amerikanë, ne i dhamë një goditje të fortë Hamasit dhe e mposhtëm Hezbollahun”, u shpreh ai.

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Netanyahu mbajti në dorë një prej bombave dhe iu drejtua audiencës me pyetjen: “A i mbani mend këto? Hezbollahu me siguri nuk i ka harruar”. Ai po i referohej operacionit gjatë të cilit u shpërthyen bombarduesit e zotëruar nga anëtarë të Hezbollahut.

Sipas tij, drejtuesit e Hezbollahut janë vrarë, ndërsa pjesëtarëve të mbetur u është thyer morali. Në vijim, ai përmendi edhe emrat e personave që Izraeli ka eliminuar.

“Ata që kanë mbetur po përpiqen dëshpërimisht të riorganizohen dhe të vrasin çdo ditë popullin hebre, veçanërisht në Bregun Perëndimor”, pretendoi Netanyahu, duke shtuar se “asgjë nga kjo nuk po pasqyrohet nga shtypi ndërkombëtar apo mediat sociale”.

“Armiqtë tanë besonin se ne do të shembeshim. Por ndodhi e kundërta: u ngritëm dhe luftuam si luanë”, deklaroi ai.


Shtuar 24.09.2026 23:01

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