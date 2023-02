Nga lufta në Ukrainë tek marrëdhëniet greko-amerikane, pas Turqisë Blinken viziton Athinën

Sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken pritet të vizitojë Greqinë pasditen e sotme.

Kreu i diplomacisë amerikane zbarkoi dje në bazën e Incirlik në Turqi, ku u përshëndet nga Mevlut Cavusoglu, ndërsa të dy fluturuan me një helikopter mbi zonat e prekura dhe Blinken njoftoi një ndihmë shtesë prej 100 milion dollarësh.

Blinken sot do të ketë një takim zyrtar me Cavusoglu, ndërsa nuk dihet ende nëse do të takohen edhe me Presidentin Taip Erdoganin.

Mbetet për t’u parë se sa e gjerë do të jetë axhenda e bisedimeve me zyrtarët turq, pasi tërmeti ende hedh një hije të rëndë, megjithëse është e sigurt që Blinken dëshiron që Finlanda dhe Suedia të anëtarësohen në NATO së bashku, por Turqia ende ka rezerva për këtë çështje.

Marrëdhënie pa heterospecifitet

Athina, gjithsesi, po shikon se çfarë do të diskutohet në Turqi, dhe kjo pasi, siç u shpreh Kyriakos Mitsotakis pak ditë më parë në ERT, marrëdhënia e Greqisë me SHBA-në nuk përkufizohet nga kushtet e asaj që ndodh me Turqinë.

Natyrisht, SHBA-të nuk kërkojnë tension në marrëdhëniet greko-turke, të cilat Athina i ndan plotësisht, duke u përgjigjur se ishte Turqia ajo që deri tani po i hidhte benzinë ​​zjarrit.

Megjithatë, tërmetet ndryshuan klimën, ku Mevlut Çavusoglu, me deklaratat e tij, hapi një dritare për përsëritjen e marrëveshjeve diplomatike dhe Ministria e Jashtme greke e cilësoi si “të mirëpritur” çdo lëvizje për normalizimin e marrëdhënieve me Turqinë.

Çështjet greko-turke, NATO, energjia

Anthony Blinken do të mbërrijë në Athinë në orët e vona të pasdites dhe do të niset menjëherë për në Megaros Maximos.

Sipas informacioneve do të zbatohen masa të rrepta sigurie, por qarkullimi nuk do të mbyllet tërësisht, por vetëm korsitë në vendet ku do të kalojë kortezhi i zyrtarit amerikan.

Takimi i tij me zotin Mitsotakis është caktuar për në orën 19:30, të dy do të zhvillojnë një bisedë të shkurtër para kamerave, më pas do të vijojë.

Nga pala greke, ndër të tjera, do të marrin pjesë ministri i Jashtëm Nikos Dendias, ai i Mbrojtjes Nikos Panagiotopoulos dhe ambasadorja greke në SHBA, Alexandra Papadopoulou, ndërsa nga ana amerikane, ambasadori në Greqi, George Tsounis.

Marrëdhëniet greko-amerikane janë përfshirë në axhendën më të gjerë të diskutimit, ndërsa mëngjesin e së martës nis raundi i katërt i dialogut strategjik mes dy vendeve në nivel të ministrave të jashtëm.

Do të diskutohet për Ukrainën dhe ecurinë e luftës, megjithëse Greqia e ka bërë të qartë përmes Kyriakos Mitsotakis se nuk do të sigurojë Leopard 2.

Një kapitull më vete janë zhvillimet në energji. SHBA-të e trajtojnë Greqinë si një qendër në rajon, ndërsa pala greke synon të funksionojë si një qendër e sigurisë energjetike në rajon.

Ekuacioni përfshin funksionimin e Revythoussa, njësia FSRU që po ndërtohet në Aleksandropoli dhe e treta që do të nisë në Korint, eksportet në Bullgari, Interkonektori EuroAsia që mbështet SHBA-ja, kabllon e ndërlidhjes elektrike me Egjiptin, etj.

Megjithatë, një çështje pezull në debatin greko-amerikan është roli i portit të Aleksandoupolit , Souda e Veriut, pas anulimit të procesit të privatizimit, në të cilin dy ofertuesit kryesorë ishin kompani të interesave amerikane. /Albeu.com/