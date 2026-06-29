Moti për sot, 29 Qershor 2026: kthjellime në të gjithë vendin dhe vranësira të pakta pas mesditës

Këtë të hënë, vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin deri në orët e mesditës.

Prej orëve të mesditës deri pasdite do të mbizotërojë mot me kthjellime e vranësira të pakta kalimtare. Pas orëve të pasdites do të kemi mot të kthjellët në të gjithë vendin.

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Era do të fryjë me drejtim kryesor verilindje – veriperëndim me shpejtësi mesatare 7 m/s.

Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon do të jetë i forcës 1-3 ballë.

 


Shtuar 29.06.2026 07:19

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