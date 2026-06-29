Meti për protestat ndaj Ramës: Në një demokraci ministri përgjegjës do të ishte larguar, Diaspora vjen më 4 në Atdhe me dy autokolona

Prej një muaji, në Shqipëri vijojnë protestat kundër kryeministrit Edi Rama, ndërsa mbështetje për demonstruesit në Tiranë kanë shprehur edhe shqiptarët që jetojnë në Diasporë, duke kërkuar largimin e tij.
Në një intervistë për “News24”, Bledar Meti deklaroi se Diaspora ka pasur një peshë të rëndësishme në protestën kundër kryeministrit. I pyetur edhe për gjobën që i ishte vendosur, ai e cilësoi atë si të turpshme dhe tha se në një shtet demokratik ministri përgjegjës do të kishte dhënë dorëheqjen.
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“Problemi i Shqipërisë është modeli zgjedhor, mungesa e llogaridhënies. Ne kemi qenë shumë të qartë në kërkesat tona, për ta shëruar problemin e Shqipërisë, duhet t’i japim ndryshimeve. Deklaratat tona kanë qenë të qarta, dorëheqja e qeverisë dhe krijimi i një qeverie tranzitore politike. Duhet të ndryshohet Kodi Zgjedhor. Duhet të shkojmë te rrënja. Kryeministri dhe deputetë të tij e sulmuar Diasporën sepse ne kërkuam ndryshim të Kodit Zgjedhor”, tha ai.
Më tej, Meti shtoi: “Gjobën e kam paguar. Po të ishim në Britani, apo në vende të tjera demokratike ministri përgjegjës për të shëmtirë do të kishte dhënë dorëheqjen.”
Ai nënvizoi gjithashtu se shqiptarët e Diasporës po koordinohen për protestën dhe se hyrja e tyre në Atdhe është planifikuar për në datën 4.
“Dy autokolona nga veriu dhe jugu për t’u bashkuar në shesh . Është e pafalshme që kryeministri të drejtohet me atë gjuhë arrogante, ndërsa flitet për megaofera korruptive”, tha ai.