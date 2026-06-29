Mbyllet mbledhja e grupit parlamentar të PS-së, ja çfarë u diskutua

Këtë të hënë, kryeministri Edi Rama, ka mbledhur grupin parlamentar të Partisë Socialiste në ambientet e Kryesisë së Kuvendit. Takimi, i zhvilluar me dyer të mbyllura, ka shërbyer për të dakordësuar punën në Kuvend për ditët e mbetura të sesionit parlamentar.
Sipas burimeve, diskutimet janë fokusuar në dy seancat e kësaj jave, ajo e së martës, e cila do t’i dedikohet raporteve të institucioneve të pavarura, dhe seanca e së enjtes, ku do të shqyrtohen projektligje të ndryshme.
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Përtej axhendës zyrtare, kryeministri Rama, u ka kërkuar deputetëve një angazhim më të madh dhe më efektiv në rrjetet sociale, duke u kërkuar atyre të jenë zëra më aktivë në komunikimin me publikun.
Ndërkohë, sesioni parlamentar po shkon drejt mbylljes, me vetëm 4 seanca të mbetura për muajin korrik. Një nga pikat më të nxehta të ditëve në vijim pritet të jetë puna e komisionit të posaçëm për Reformën Territoriale, e cila mbetet në qendër të vëmendjes politike.