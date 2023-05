LIVE/ Shqipëria voton! Rrihet Erion Isai, probleme me pajisjet e identifikimit elektronik, akuza për presion ndaj zgjedhësve

Shqipëria voton sot për zgjedhjet lokale. Në orën 07:00 deri më 19:00, shqiptarët do i drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur kryebashiakët e rinj.

144 kandidatë garojnë sot për kryetarë bashkie. Në 44 bashki do të garojnë nga dy kandidatë, në 14 bashki do të jenë nga 3 kandidatë, ndërsa në Sarandë do të jenë 4 kandidatë.

Gjithashtu sot votohet edhe për 61 Këshillat bashkiakë, ku konkurrojnë 40 parti dhe koalicione. Ndërsa për 1603 pozicionet e anëtarit të parlamenteve vendore, janë regjistruar rreth 23 mijë e 700 kandidatë, përfshirë 10 të pavarur.

5.231 qendra votimi janë hapur në të gjithë vendin.

Sipas listës së fundit të shpërndarë nga Ministria e Brendshme, të drejtën e votës në zgjedhjet e 14 majit e kanë 3 milionë e 650,550 shtetas shqiptarë. Nga këta 122,545 janë qytetarë që e kanë mundësinë për të votuar për herë të parë.

Qytetarët mund të votojnë me pasaporta biometrike ose karta identiteti, ndërkohë që vlefshmëria e kartave të identitetit, të cilat skadojnë deri më 14 maj është zgjatur deri në 31 maj. Zgjatja e vlefshmërisë vlen vetëm për dokumentin e identifikimit ID dhe jo për pasaportat biometrike.

13:59- Nga fletët e shenjuara deri te boja “defektoze”/ Celibashi rendit problemet në procesin e votimit

Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi po mban një deklaratë për mediet, nga ku po liston një sërë problematikash që janë raportuar në qendrat e votimit në mbarë vendin. Celibashi renditi problematikat duke filluar nga ndërprerjet e energjisë elektrike në disa QV në Fier e Shijak, të problemete me pajisjte e identifikimit elektronik, te fletët e votimit me shenjë, boja që fshihet në gishtin e votuesve deri te incidentet me dhunë në qendrat e votimit. Celibashi tha se në 502 qendra votimi në vend nuk po punojnë aparaturat e identifikimit elektonik dhe se deri më tani identifikimi i votuesve po bëhet manualisht. Ai tha se procesi i votimit po vinjon, ndërsa tha se shpesh herë më shumë ka spekulime se sa fakte. Celibashi: Kemi patur raportime për disa ndërprerje të energjisë elektrike në Fier e Shijak. Probleme me fletët e votimit në një QV në Peqin dhe Fier, kishte 500 flet votimi mangët për kryetarë në Peqin. Dy qendra votimi në Devoll ka patur problematika me kutitë e votimit. Kemi info për 2 incidente. Kemi patur shqetësim për bojën, është vëhstirë të kuptojmë se sa qendron kjo si problematikë. Janë pamje që I shohim në çdo zgjedje. Shpesh herë ka më shumë spekulime se sat ë vërteta. Kam një raportim që fletët e votimit në Tiranë janë me shenja. Është tejkaluar problematika e identifikimit elektronik. Mgelet për tu verifikuar në këto 502 QV se për çfarë arsye e patëm këtë situatë.

13:31- Përplasja fizike me Spahon në QV në Maliq, qytetari: Më tërhoqi zvarrë, pse po na kërcënojnë deputetët

Detaje të reja kanë dalë në lidhje me përpalasjen fizike të ndodhur në një qendër votimi në Zvezdë të Maliqit mes deputetit demokrat Edmond Spaho dhe një qytetari. Spaho ka qenë mjaft i irrituar, ndërsa ka tërhequr nga krahu personin tjetër Kujtojmë që në Maliq javën e fundit ka patur mjaft tension, pasi Spaho ka akuzuar kandidatin e majtë për blerje votash. Një prej qytetarëve të përfshirë në sherr ka deklaruar për mediet se është tërhequr zvarrë nga Spaho i cili e kishte pyetur përse rrinte në rradhë. Sipas tij Spaho e tërhoqi vetëm e vetëm se ai po priste radhën për të votuar. “Vjen Edmond Spaho na merr zvarrë dhe na nxjerr jashtë, mua dhe ca të tjerë. Na thoshte pse rrini këtu, ndërsa ne rrinim këtu në rradhë për të votuar. Çfarë duan deputetët që vijnë këtu dhe na kërcënojnë. Më hoqi zvarrë. Unë quhem Mondi, na turpëroi edhe emrin”- u shpreh qytetari.

13:12- Arrestimi i Belerit, kryeministri grek: Nuk do ta toleroj një sjellje të tillë me minoritetin

Kryeministri grek, Kyriakos Mitsotakis, ka komentuar me tone të ashpra arrestimin e lënien në burg të kandidatit për Bashkinë e Himarës, Fredi Beleri. Në një intervistë për mediat greke Mitsotakis thotë se Greqia “nuk do të tolerojë një sjellje të tillë në kurriz të pakicës kombëtare greke në Shqipëri” “Është e papranueshme. Është e pamendueshme që ai të futet në burg dy ditë para zgjedhjeve”, theksoi kryeministri grek. Mitsotakis bëri të ditur se Greqia do të mbetet gjithmonë mbështetëse e pakicës kombëtare greke dhe se i ka bërë të qartë kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama, se “në këtë çështje nuk pranojmë lëshime për shtetin e së drejtës”. Mes të tjerash ai paralajmëroi qeverinë Rama se nëse një politikë e tillë vazhdon, do të ndikojë në marrëdhëniet dypalëshe dhe në rrugën e Shqipërisë drejt Europës. Beleri u arrestua pak pas mesnate të premten, para lokalit të tij bashkë me një person tjetër. Forca të shumta policie morën pjesë në prangosjen e tij, që u bë me urdhër të SPAK. Vetë Beleri dhe të tjerët, kanë mohuar që të jenë përfshirë në shkelje të tilla, si blerja e votave.

13:09- “Hiqni posterat”, Lëvizja Bashkë denoncon presionin e policisë: Do mbrojmë të drejtat që na jep ligji

Lëvizja “Bashkë”, që është në garë me Arlind Qorin si kandidat për kryetar bashkie në Tiranë, ka denoncuar sot përplasjen me policinë në selinë e saj. Ata bëjnë me dije se policë bashkiakë dhe ata të shtetit kanë shkuar në seli dhe i kanë kërkuar heqjen e posterave, ndërkohë që sipas ligjit tashmë lejohet afishimi i materialeve zgjedhore. Reagimi i plotë: Për rreth një orë punonjës të Policisë Bashkiake dhe Policisë së Shtetit kanë kërkuar që Lëvizja BASHKË të heqë materialet politike identifikuese nga selia, duke kërcënuar me heqjen me forcë të tyre. Kjo tentativë është kryekëput e paligjshme. Sipas Kodit Zgjedhor, të përforcuar nga vendimi nr. 111 i KAS-it, i marrë mbrëmë në orën 22:00, Lëvizjes BASHKË i lejohet afishimi i materialeve zgjedhore në selinë e saj. Ndërkohë, Tirana është përplot me materiale propagandistike të partive të vjetra. Lëvizja BASHKË është e vendosur të mbrojë të drejtat që na jep ligji, si dhe të drejtën e çdo qytetari që të votojë i lirë dhe i qetë. Me këtë rast, u bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve që të shkojnë të votojnë.

13:05- “Plas” sherri brenda qendrës së votimit, kreu i PD-së në Durrës godet me grushta këshilltarin bashkiak socialist

Tre persona kanë dhunuar fizikisht një person në korridorin e qendrës së votimit 1430-2 në Durrës. Në lidhje me rastin është njoftuar policia, e cila ka shpallur në kërkim 3 agresorqt të cilët tentuan të pengonin zhvillimin normal të procesit të votimit. Burime bejne me dije se kreu i Partisë Demokratike Durrës, Dritan Burgija, shtetasit Pjetër Pjetri dhe Ndec Pjetri, kanë goditur me grushte shtetasin Hekuran Markola, pjesë e këshillit bashkiak të Partisë Socialist. Ndërkohë, në Komisariatin e Policisë Durrës Markola ka deklaruar se ngjarja ka ndodhur gjatë kohës që ka qenë në korridorin e Qendrës së Votimit 1430-2.

Në Durrës janë shënuar gjithashtu edhe du incidente tjera në dy qendra të ndryshme votimi në Durrës. Policia bën me dije se ka ndërhyrë pas denoncimit të disa komisionerëve për disa persona të paautorizuar që pengonin zhvillimin normal të procesit të votimit.

12:30- VIDEO/ Celibashit i dështon dhe boja, gazetarja denoncon: Fshihet me nje pecetë të lagur

Nuk kanë fund denoncimet për problemet që janë shfaqur sot në shumë qendra votimi në mbarë vendin. Përpos problemeve me apartaturat për identifikiin elektronik duket se edhe boja është defektoze. Gazetarja e njohur Erla Mëhilli denoncon se boja që i kanë vedosur në gidht në qendrën e votimit ku ajo shkoi fshhet me pecetë të lagur. Gazetarja hodhi votën e saj në Tiranë, në qendrën e votimit, Akademia e Arteve. View this post on Instagram A post shared by Albeu.com (@albeucom)

12:29- Voton kandidati i “Bashkë Fitojmë” në Durrës, Igli Cara

Kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” për bashkinë Durrës, Igli Cara sapo ka votuar në një nga qendrat e votimit në Durrës.

Cara është shoqëruar ga bashkëshortja e tij.

12:29- Zgjedhjet lokale, deri tani kanë votuar edhe 84 të burgosur

Shqipëria zgjedh sot kryebashkiakët e ardhshëm, teksa që prej orës 07:00 qendrat e votimit janë hapur. Ndërkohë, të drejtën e votës e kanë ushtruar edhe të burgosurit dhe deri në orën 11:45 kanë votuar 84 prej tyre. Sipas të dhënave të fundit të shpërndara nga Ministria e Brendshme, të drejtën e votës në zgjedhjet e 14 majit e kanë 3 milionë e 650,550 shtetas shqiptarë. Nga këta 122,545 janë qytetarë që e kanë mundësinë për të votuar për herë të parë. E drejta e votës do të ushtrohet në 5,211 qendra votimi në të gjithë vendin.

12:28- “Fletë votim të dëmtuara, diktim vote dhe …”, Bardhi: Në mes të Tiranës po dhunohen zgjedhjet

Zëdhënësja e koalicionit “Bashkë Fitojmë” Silvi Bardhi, ka denoncuar nga njësia 5-së, se persona të paidentifikuar po ju bëjnë presion votuesve që të votojnë kandidatin e majtë. Ndërkohë Bardhi tha se edhe në shkollën :Luigj Gurakuqi” sërish po ju diktohet vota qytetarëve. Ajo i ka bërë thirrje KQZ-së që të ndërhyjë. Ndërsa theksoi se ptobleme ka edhe me fletet e votimit, pasi shumica janë të dëmtuara. Deklarata: Ka një prezence të pajustifikuar njerëzish këtu, që nuk janë as votues, as pjesë e procesit. Janë thjesht në rolin për të bërë presion, e ndikuar votuesit. Po ashtu, kemi informacion se drejtoresha e Veliajt, Zhaneta Beqiri, po kërcënon komisionerët e opozitës tek Shkolla “Luigj Gurakuqi”. I kërkojmë KQZ-së dhe Policisë së Shtetit të ndërhyjë menjëherë, e të sjellin normalitetin tek këto qendër votimi. Kemi raportime për fshirje të bojës, ose për vendosje shenjash në fletë votimi të atyre që njihet si votues demokratë. Shkelje të rënda dhe këto, për të cilat KQZ duhet të marrë masa. I bëjmë thirrje qytetarëve të Tiranës të mos ndikohen nga këto tentativa të Riindjes, opozita do teë ruajë çdo votë, do të garantojë vullnetin e lirë të çdo qytetari. Dilni dhe votoni masivisht.

12:19- Voton Bardh Spahia, komenton arrestimin e zyrtarëve: Inskenim politik

Kandidati i “Bashkë Fitojmë” për bashkinë Shkodër, Bardh Spahia ka votuar në një prej qendrave të votimit. Gjatë fjalës së tij për mediet, Spahia i bën thrrje të gjithë qytetarëve që t’i drejtohen kutive të votimit dhe të ushtrojnë të drejtën e vogës. Gjithashtu Spahia komentoi arrestimin e zyrtarëve të Shkodrës për shit blerje votash. Ai tha se arrestimi i tyre është inskenim politik për të hedhur baltë ndaj tij. Spahia: Bëj thirrje të gjitha bashkëqytetarëve që të vërshojnë drejt kutive të votimit dhe ta kthejmë në një festë për Shkodrën dhe gjithë Shqipërinë. Është dita që t’i rikthejnë shkëlqimin Shkodrës së artit dhe kulturës larg krimit dhe korrupsionit. Dua t’i bëj thirrje strukturave të garantojnë lirinë e votimit, qetësinë në këtë ditë të shënuar. Inskenim politik që synoi ti hedhë baltë fushatës, ne i pranojmë, qytetarët do të flasin me votën e tyre dhe masivitetin në kutinë e votimit.

12:18- Incident në qendën e votimit në Maliq, Spaho përplaset me një person, e tërheq me forcë nga krahu

Deputeti demokrat Edmond Spaho është përplasur me një person në një qendër votimi në Zvezdë të Maliqit. Ende nuk dihen arsyet e kësaj përplasjeje, por mësohet se Spaho ka qenë mjaft i irrituar, ndërsa ka tërhequr nga krahu personin tjetër Kujtojmë që në Maliq javën e fundit pka patur mjaft tension, pasi Spaho ka akuzuar kandidatin e majtë për blerje votash.

12:10- A po saboton Celibashi opozitën? “Kleçka” me votimin e ulët dhe si po dekurajohen qytetarët

Pushtetin, sidomos një pushtet të kalçifikuar si ai i Edi Ramës, e rrëzon një pjesëmarrje masive në zgjedhje. Ndërkohë që janë bërë pesë orë që prej hapjes së kutive të votimit, raportohet për një pjesëmarrje të ulët në zgjedhje pasi një pjesë e mirë e pajisjeve të identifikimit elektronik nuk punojnë. Në këto raste identifikimi bëhet me regjistër fizik dhe ngadalësohet procesi. Më shumë se në proces, ngadalësimi i votimit dekurajon pjesëmarrjen e qytetarëve,të cilët kthehen nëpër shtëpi pa votuar dhe s’kanë më nerva të shkojnë sërish. Pikërisht këtu nis edhe “kleçka” me pajisjet që nuk punojnë pasi pjesëmarrja e ulët në zgjedhje në fakt gjithnjë i shërben pushtetit. Me dashje apo jo, Ilirjan Celibashi është duke u shërbyer maxhorancës tani me pajisjet e tij që nuk punojnë duke ulur numrin e pjesëmarrësve në zgjedhje. Por, për çudi, deri më tani nuk ka asnjë deklaratë të fortë nga opozita për mosfunksionimin e pajisjeve të identifikimit elektronik, gjë e cila i prek ata drejtpërdrejtë. Pjesëmarrjen e ulët e konfirmon edhe vëtë KQZ ku thuhet se deri në orën 11:00 kanë votuar 13.5% e votuesve, ndërkohë që në të njëjtën orë në zgjedhjet e vitit 2021 kishin votuar më shumë se 20%.

Dy kundërshtarët që garojnë për Bashkinë e Roskovecit, Majlinda Bufi e PS dhe Erdit Hazizaj i “BF”, kanë lënë pas luftën e ashpër gjatë fushatës zgjedhore, ndërsa janë ulur me njëri-tjetrin për të konsumuar bashkërisht kafenë e mëngjesit.

Hazizaj dhe Stafi i tij e dërguan edhe në SPAK kundërshtaren e tyre, për disa afera në tendrea, si dhe nuk munguan sharjet dhe akuzat nga të dyja palët.

Por sot ditën evotimeve dy kandidatët kanë treguar qytetari, duke dhënë një mesazh edhe për votuesit, se vota është bindje dhe ide, por kurrsesi nuk duhet kthyer në luftë personale.

Ish-kryeministri Sali Berisha ka kaluar pak kohë me familjen e tij, pasi të gjithë votuan për zgjedhjet lokale.

Ai ka ndarë foto duke pirë kafe me familjen, teksa krah tij janë bashkëshortja dhe dy fëmijët dhe partnerët e tyre respektivë.

Problemet e mëdha me pajisjet e identifikimit elektronik kanë ulur ndjeshëm ritmin në procesin e votimit të qytetarëve, ndërkohë që në shumë prej pajisjeve në të gjithë vendin nuk raportohet fare dhe nuk dihet çfarë po ndodh.

Këto janë zgjedhjet më të shtrenjta që ka organizuar vendi, megjithatë duket se KQZ ka dështuar me sukses në organizimin e tyre duke çuar në shifra minimale votimi deri në orën 11:00.

Roland Bejko, kandidati i Partisë Demokratike për Tiranën, ka hedhur votën e tij, duke u bërë thirrje qytetarëve për pjesëmarrje në zgjedhje.

“Sot është një ditë e rëndësishme për qytetarët. U bëj thirrje të votojnë. Është një ditë e rëndësishme për të drejtën e votën. E dyta, është një ditë e rëndësishme për të gjitha bizneset e Tiranës, të cilët janë kapur nga taksat.

Projekti jonë për qytetarët e Tiranës është që të mbrojnë pronën, të mbrojmë qytetarët dhe të çlirojmë biznesin nga taksat”, tha Bejko.

Personazhi më i njohur i momentit për publikun shqiptar, Luiz Ejlli, votoi mesditën e sotme në Shkodër për zgjedhjet lokale.

Gjatë fjalës së tij për mediet, Luizi foli për mundësinë për tu angazhuar në politikë.

Ai u pyet nga gazetarët nëse do i futej politikës. Në ldihje me këtë fituesi i BBV u përgjigj se nuk e përjashton si rast dhe se do ta diskutojë me Ramën këtë punë.

Mbetet për tu parë nëse kjo deklaratë ishte batutë apo diccka reale.

Kujtojmë se Luiz ka shprehur mbështetjen e toj publike për kandidatin e PS-së për bashkinë Shkodër, Benet Beci.

Fituesi i Big Brother Vip Albania, Luiz Ejlli, votoi në Shkodër. Ai tha për gazetarët se vota është detyrë e tij si qytetar. Luiz Ejlli: Kjo është shtëpia ime, po të mos kisha le ktu sdo kisha fitu. Unë nuk merrem me pjesën e politikës. Njerëz që më kanë ndihmu dua t’i shoh sa më lart.

Ndërkohë që pjesëmarrja në zgjedhje në të gjithë vendin raportohet e ulët deri në orën 10:00, në disa bashki duket se gjërat po ecin me shpejt dhe qytetarët kanë mësyrë kutitë e votimit.

Nga të dhënat e KQZ-së mësohet se në bashkinë Pustec deri në orën 10:00 kanë votuar 17.7% e zgjedhësve duke shënuar një rekord në rang vendi, raporton AlbEu.com.

Problemet me sistemin duket se ka ngadalësuar procesin e votimit në të gjithë Shqipërinë. Këtë e tregojnë edhe të dhënat e KQZ-së, ku sipas tyre, deri në orën 10:00 kanë votuar diçka më shumë se 8%.

Krahasuar me zgjedhjet e fundit të 2021, deri në orën 10:00 kishin votuar 16:66 për qind e zgjedhësve.

Votimi në një qendër në Spitallë të Durrësit është shoqëruar me incidente,

Në qrndrën e votimit në shkollën “Neim Babameto” ka pasur përplasje fizike mes kampeve politike.

Mësohet se përplasja ka qenë mes mbështetësve të koalicionit ‘Bashkë Fitojmë’ dhe atyre të Partisë Socialiste.

Opozita pretendon se anëtarë të administratës po ushtrojnë presion mbi votuesit.

Ndërkohë, simpatizantë të koalicionit “Bashkë Fitojmë” nuk lejojnë që persona pjesë e administratës të hyjnë në shkollë, me pretendimin se ushtojnë presion për votuesit.

Në shkollë ka zbarkuar policia, ndërsa ka larguar prej aty votuesit.

Ambasadorja e SHBA-së në Shqipëri, Yuri Kim ka reaguar për zgjedhjet locale me anë të një postimi në Instagram Ajo shprehet se shpreson që të gjithë qytetarët shqiptarë të ushtrojnë të drejtën e tyre themelore demokratike përmes votës.

Ndër të tjera, ambasadorja u ka bërë thirrje autoriteteve që të zbatojnë rregullat dhe ligjet në mënyrë të drejtë dhe të barabartë.

Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi dhe fëmijët, kanë votuar mëngjesin e sotëm.

Para mediave Meta ka ftuar qytetarët që të shprehin votën e tyre dhe të bëhen pjes ëe ndryshimit.

“Një qytetar që nuk e ushtron këtë të drejtë, nuk ka të drjetë të ankohet. Ushtrojeni këtë të drejtë sot. vetëm përmes pjesëmarrjes dhe kësaj mundësie të shkëlqyer ju mund të bëheni pjesë e ndryshimit. Ditë e madhe për Shqipërinë, merr fund monizmi absolut”, tha Meta.

Me incidente është shoqëruar në qendrën e votimit 1302/ 1 në qytetin e Fushë-Krujës.

Persona ende të paidentifikuar kanë hyrë në këtë qendër votimi dhe kanë nxjerrë më dhune duke e dhunuar komisionerin e opozitës, Ilir Hyka.

Votimi në këtë qendër aktualisht është pezulluar, teksa nuk dihet ende kur do të fillojë.

Kryeministri Edi Rama votoi sot në Surrel, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij, Linda Rama.

Pasi kreu procesin e votimit, Rama mbajit fjalën për mediet. Ai tha se sot është momenti që qytetarët të thonë fjalën e tyre. Gjithashtu ai komentoi problemet me pajisjet e identifikimit në disa qendra votimi në mbarë vendin, ndërsa uroi që qytetarët të mos ndikohen nga problemet teknike e të dekurajohen për të votuar.

Sakaq u duk se Rama u distancua nga problemi i pajsisjeve të identifikimit elektornik, duke ia lënë në këtë mënyrë fajin “ekskluzivisht” KQZ-së dhe kreut të saj, Ilirjan Celibashi.

Edi Rama: Janë thënë të gjitha ato që duheshin thënë. Është momentii qytetarëve që të thonë fjalën e tyre. Uroj shumë që situata e krijuar nga KQZ të mos ketë ndikuar në dekurajimin e qytetarëve për të votuar.

Pavarësisht se taksapaguesit shqiptarë kanë paguar dhe paguajnë prej vitesh miliona euro tendera të organizuara nga KQZ me qëllim përmirësimin e infrastrukturë elektronike të qëndrave të votimit, pikërisht në ditën kur ato duhen, një pjesë e mirë nuk punojnë.

Ish-nënkryetarja e Parlamentit, Jozefina Topalli ka votuar në Shkodër, e shoqëruar edhe nga bashëshorti dhe vajza e tyre, Megi Topalli.

Ajo deklaroi se janë tre arsyet që voton me familjen sot, duke renditur një votë për pluralizmin, një votë kundër cinizmit të qytetit dhe një tjetër për të ndaluar braktisjen e vendit.

“Tre janë arsyet për të cilat votoj bashkë me familjen. E para është se është një votë për pluralizmin. E dyta është sepse kjo është edhe një votë kundër cinizmit të pushtetit qendror që ka sjellë zero investime në qytetin e Shkodrës. Është edhe një votë për t’i thënë stop braktisjes së vendit tonë”, tha ajo.

10:36-“Është një ditë e bukur për Shkodrën”, voton Benet Beci: Sot flasin qytetarët

Kandidati socialist për Shkodrën, Benet Beci, ka hedhur votën e tij në zgjedhjet e ditës së sotme.

Ai u bëri thirrje qytetarëve të dalin të votojnë, teksa nuk foli gjatë, pasi tha se “është folur shumë në fushatë”.

“Kemi folur shumë në fushatë, sot flasin qytetarët. Sa më shumë të shkojnë në kutitë e votimit. Është një ditë e bukur për Shkodrën”, u shpreh Beci për mediat pasi votoi.

Ish-kryeministri Berisha votoi pak më parë bashkë me familjen e tij në shkollën “Kosova”, ndërsa hasi probleme pasi pajisja i lexoi me vështirësi shenjat e gishtave.

Pas disa sekondash mund, pajisja arriti të identifikonte Berishën, ndërsa ai foli edhe për problemet që po hasen me identifikimin e qytetarëve në të gjithë vendin për shkak të mosfunksionimit të pajisjeve.

Ish-kryeminitsri Sali Berisha i shoqërar nga bashkëshortja e tij Liri Berisha kanë votuar në shkollën “Kosova”.

Pas votimit ai është ndalur për mediat për t’iu përgjigjur interesit të gazetarëve.I pyetur për problemet me identifikimin elektronik në disa qendra, Berisha tha se deri në darke shqiptarët do të dëgjojnë çudira, ku do u thuhet se kanë ndëryrë hakerat iranianë.

“Pajisjet kanë patur në një përqindje jo të vogël mosfunksionim. Do dëgjoni në darkë se na kanë ndërhyrë hakerat ianianë, por në fakt janë hakerat shqiptarë”, tha Berisha.

Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi ja treguar rastin kur mund të ketë shtyrje të orarit për procesin e votimit.

Ai tha se nuk do të ketë automatikisht një shtyrje të orarit të zgjedhjeve për shkak të mosfunksionimit të aparaturave të identifikimit elektronik, por vetëm nëse në orarin e mbylljes ka ende njerëz në radhë.

“Nuk mund të ketë automatikisht zgjatja të orarit të votimit, nëse në 19:00 ka votues në radhë për të votuar ata do të votojnë”, tha ai.

Edhe pse Shqipëria ka investuar më shumë se 23 milionë euro për pajisjet për identifikimin elektronik, në 205 qenra votimi ato nuk funksionojnë normalisht, ndërkohë që për 532 qendra nuk ka asnjë informacion.

Kryekomisioneri Ilirjan Celibashi deklaroi për mediat se identifikimi po vijon normalisht, ndërsa ka kërkcënuar operatorët për mosparaqitje apo për mos marrjen e masave.

Celibashi: Informojmë mbi problematikat e shumta me pajisjet elekronike të identifikimit. Janë 4464 qendra votimi që funksionojnë normalisht me pajisjen e identifikimit elektronik.

Ish-kryeministri Sali Berisha votoi sot në shkollën “Kosova”, Tiranë.

Berisha u parqit në qendërn e votimit i shoqëruar nga familja e tij, bashkëshortja Liri Berisha, e bija Argita Berisha, i biri Shkëlzen Berisha dhe dhëndri Jamarbër Malltezi.

“Berisha: Kjo është pranvera e ndryshimit! Nesër Shqipëria arkivon përfundimisht monizmin e shëmtuar Së pari, një thirrje nga zemra për të gjithë qytetarët shqiptarë, të flasin sot me votën e tyre për qeverisjen vendore. Të gjithë ata të cilët u ftuan nga armiku i egër i votës së lirë të shqiptarëve, që të rrinë në shtëpi, të mos harrojnë se ky është një nxitje, një apel i madh që ata të marrin pjesë sot në votime. Ai që ka frikë votën, ai ka frikë lirinë dhe është armik i saj. Së dyti, ftoj të gjithë zgjedhësit shqiptarë, të mos harrojnë se përsëritja e të njëjtit gabim, e bën gabimin edhe më të madh. Ndaj dhe le t’u prijë mençuria e tyre, në mënyrë që të votojnë në interesin më të mirë të tyre, familjes së tyre, vendit të tyre. Kjo është pranvera e ndryshimit! Nesër Shqipëria arkivon përfundimisht monizmin e shëmtuar dhe kjo është një ditë fitoreje për demokracinë shqiptare”, tha Berisha

Kryetari i Komanduar i partisë Demokratike, Enkeledj Alibeaj ka votuar për kryebashkiakun e ri të Tiranës.

Në fjalen e tij për mediet, Alibeaj është shprehur se sot është momenti i ndajes nga e shkuara.

“Votova për pak minuta pasi besoj se zgjedhja është e lehtë sot. Kam një mesazh për demokratët për shqiptarët e ndershëm që sot o do të duhet që të ushtrojnë detyrën e tyre të votës, në mënyrë të drejtë, për të bërë një ndarje nga politika. Sot do të duhet që të vijnë se është momenti për ndarjen e madhe nga e shkuara”, ka thënë ai.

Deri në orën 09:00 kanë votuar 3.75% e votuesve. Raportimi është dhënë nga Komisioni qendror të Zgjedhjeve.

Deri në orën 9:00 kanë raportuar 2753 nga 5213 QV në total Votuar 73947 ga 1974061 zgjedhes në listën e QV-ve të raportuara.

Deputeti i Partisë Demokratike, Oerd Bylykbashi tha në një deklaratë për mediat se qytetarët që po votionë në Durrës, po intimidohen.

Ai tha se personat e paautorizuar nuk duhet të qëndrojnë afër qendrave të votimit, ndërsa theksoi se nëse konstatohet kjo gjë, procesi duhet të pezullohet.

“Dua që përmes këtij komunikimi, ne nuk do të tolerojmë këtë situatë. Zgjedhësit duhet të lejohen që të votojnë të lirë dhe pa u sulmuar. KQZ ndalon prezencën e çdo personi të paautorizuar në ambientet e qendrave të votimit. Nëse ndodh kjo gjë, duhet të thirret policia. Nëse maxhoranca merr vendime të paligjshme, do të duhet të ndërhyjë policia. Nuk di se sa është përqindja e pajisjeve që nuk punojnë. Nuk duhet të jetë një sistem patronazhistësh.”, tha ai.

Në shumë ZAZ pajisa e identifikimit nuk punon, gjë që ka bërë që procesi i votimit të mos nisë ende,

E njëjta gjë ka ndodhur edhe në Surrel. Në këtë qendër votimi voton edhe kryeministri Edi Rama, i cili thuhet se do të shkojë për të hedhur votën e tij në orën 10:00.

Në këtë qendër janë provuar 3 pajisje identifikimi, ndërsa është sjellë e katërta.

Në Elbasan ka hedhur votën e tij kryebashkiaku aktual, Gledjan Llatja, i cili kërkon të mbajë një mandat të dytë.

Ai bëri thirrje për një ditë të qetë dhe shtoi se çështjet teknike nuk do t’ë bëjnë qytetarët të mos votojnë.

“Është një ditë e rëndësishme, ka tregaur një ditë e qetë për Elbasanin. Uroj të vazhdoj të jetë e qetë për të gjithë qytetarët dhe të dalin të votojnë.

Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij, Armanda,, sapo kane ushtruar të drejtën e votës te shkolla Kongresi i Lushnjës në Tiranë.

Gjatë fjalës së tij per mediet Begaj tha se këto votime nuk janë të partive politike, janë të qytetarëve dhe duhet t’i shërbejnë qytetarëve.

“Sot është një ditë e rëndësishme në demokraci, dita e zgjedhjeve, sot ushtrova detyrën time si qytetar. Natyrisht që çdo shtetas me të drejtë vote sot ka ditën që dëgjohet. Që vota e tij të lexohet, fuqia dhe pushteti i votës së tij të bëjë ndryshim. Unë e kam thënë edhe në disa prononcime që këto votime nuk janë të partive politike, janë të qytetarëve dhe duhet t’i shërbejnë qytetarëve”, tha Begaj.

Policia e shtetit bën me dije se të gjitha strukturat policore janë në gatishmëri për një process zgjedhor të qetë.

Sipas policisë nuk është konstatuar asnjë problem gjatë ruajtjes së objekteve dhe materialeve zgjedhore, si dhe gjatë procesit të dorëzimit të qendrave të votimit te komisonerët e QV-ve, mëngjesin e sotëm.

Shërbimet e Policisë, gjatë kryerjes së shërbimit për ruajtjen e qendrave të votimit, nuk kanë konstatuar asnjë problem. Punonjësit e Policisë që kanë dorëzuar qendrat e votimit janë përqendruar në stacionet e përkohshme policore, të miratuara nga KQZ-ja, siç e përcakton ligji.

KQZ njofton se pjesëmarrja e qytetarëve në qendrat e votimit deri në orën 8.00 ishte1.29 %.

Nga 5213 QV gjithsej deri më tani në Komisionin qendror të zgjedhjeve kanë raportuar për pjesëmarrjen 2468 qendra votimi. Pjesëmarrja deri në orën 8:00 ishte 1.29%.

Ndërkohë që nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka një raportim në lidhje me problematikat e pajisjeve të identifikimit dhe për numrin e qendrave të votimit ku procesi ka nisur me vonesë ose s’ka nisur ende.

Kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë”për kryetar bashkie në Tiranë, Belind Këlliçi sapo ka votuar.

Pasi ushtroi të drejtën e votës, Këlliçi mbajti një deklaratë për mediet.

Është pezulluar procesi i votimit në disa qendra të njësisë numër 5 në Tiranë.

Qytetarëve u është thënë të largohen e të paraqiten pas dy orësh për shkak të mosfunksionimit të pajisjeve të identifikimit. Gjithashtu problem me pajsijey janë hasur edhe në qytete të tjera të Shqipërisë, Elbasan, Shkodër dhe në disa qendra të Durrësit.

Shqipëria voton sot për zgjedhjet lokale. Në orën 07:00 deri më 19:00, shqiptarët do i drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur kryebashiakët e rinj.

Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, ka reaguar në lidhje me dhunën e ushtruar ndaj kryebashkiakut të Kolonjës Erion Isai, gjatë mesnatës.

Sipas reagimit të koalicionit “Bashkë Fitojmë” përleshja mes dy palëve ka ndodhur për shkak se Erion Isai dhe grupi i tij po jepnin para për vota.

Ata pretendojnë se morën informacion se Isai bashkë me stafin e tij po kryenin fsuhatë dhe po blinin vota me lekë dhe se përfaqësuesit e“Bashkë Fitojmë” shkuan në terren për të të ndaluar krimin elektoral.

Kujtojmë se Isait i është bërë pritë nga simpatizantët e Bashkë Fitojmë dhe është qëlluar me grushte. Ngjarja ka ndodhur teksa Erion Isai kthehej në shtëpinë e tij, me makinën zyrtare të Bashkisë Ersekë, kur i është bërë pritë nga simpatizantët e koalicionit “Bashkë Fitojmë” të drejtuar nga Sali Berisha dhe Ilir Meta.

Reagimi i koalicionit “Bashkë Fitojmë”: Vjen një informacion që në fshatin Qafëzes Erion Isai me stafin po kryenin fushatë, me të dhëna se po shpërndanin edhe lek. Shkon BF dhe përballen në fshatin Qinam. Erion Isai del nga makina, duke provokuar dhe aty ka patur shtyrje dhe kapje me duar mes dy palëve. Bodyguardët e Isait kanë shtyre kandidatin e BF E’them Lumani, po ashtu edhe kryetari i PS Aldo Xhelili. Edhe nga ana e kandidatit Lumani është bërë denoncim.

Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku votoi këtë mëngjes për zgjedhjet lokale. Balluku është dhe një ndër politikanët e parë nga radhët e qeverisë që ka votuar për zgjedhjen e kryebashkiakut të ri të Tiranës.

Në një deklaratë për mediet, Balluku është shprehur se është e rëndësishme që të jenë zgjedhje të qeta ashtu siç Shqipëria e meriton.

“Është një ditë e rëndësishme për vendin tonë, ku sovrani zgjedh kryebashkiakët, ka një rëndësi të veçantë për të zgjedhur se kush do të jenë ato që do të drejtojnë bashkinë e vendit pasi puna e tyre ka një rëndësi për familjet e qytetarëve. Është e rëndësishme që të kemi një proces të vazhdueshëm të pandërprerë dhe të qetë ashtu siç Shqipëria e meriton”, është shprehur Balluku.

Në Lushnjë dhe Kavajë nuk ka nisur ende procesi i votimit, pasi nuk funksionojnë pajisjet e identifikimit elektronik. KQZ nuk ka dërguar zarfet me kodet e funksionimit të tyre.

Gjithashtu problem dhe vonesa ka edhe në disa qendra votimi në Fier. Në disa prej qendrave të votimit ende nuk ka filluar procesi i votimit, ndonëse qytetarët janë paraqitur për të votuar.

Shkak është bërë mungesa e komisionerëve të Partisë Demokratike. Në qendrën e votimit numër 302 nuk ka mbërritur ende sekretari.

Në Korçë ka shfaqur problem e pajisja e identifikimit Biometrik ‘PEI. Operatorët përgjegjës po mbajnë aktualisht kontakt me KQZ-në për riparimin e defektit. Ndërkohë për shkak të kësaj problematike nuk është ndaluar procesi, por po vazhdon manualisht me listë, gjithsesi procedura e votimit po vonohet.

07:24-Zgjedhjet lokale nisin me probleme teknike, Celibashi nuk voton dot

Procesi i votimit ka nisur me probleme teknike në një qendër votimi në Tiranë.

Bëhet fjalë për qendrën e votimit votimit në shkollën “Dëshmorët e Lirisë” , ku kreu i KQZ-së, Ilirjan Celibashi shkoi për të votuar këtë mëngjes, për të dhëne ndër të tjera edhe mesazhin për të gjithë shqiptarët që të ushtrojnë të drejtën e votës.

Sakaq Celibashi nuk ka mundur të votojë për shkak të një problemi teknik, pasi aparatura e identifikimit të zgjedhësve nuk funksionon.

Në një prononcim për mediet, Celibashi tha se problemi do të rregullohet së shpejti.

Gjithashtu është raportuar se në disa qendra votimi tjera në vend është hasur e njëjta problematikë.

Sot zhvillohen zgjedhjet lokale për 61 krybashkiakët e rin

Kandidati i Partisë Socialiste për bashkinë e Kolonjës, Erion Isai është goditur mesnatën e mbrëmshme në fshatin Qinam nga një simpatizant i koalicionit “Bashkë Fitojmë”.

Isai ka qenë duke udhëtuar me mjetin e tij kur e kanë ndalur në rrugë dhe është goditur. Nuk ka pasur ndërhyrje nga shoqëruesit e Isait por është njoftuar policia e cila ka shoqëruar autorin, Esmerald Kacolli.

Burime nga policia e Kolonjës konfirmojnë se Isai ka dëme nëhundë. Mësohet se kandidati i PS po kthehej në shtëpinë e tij kur kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë”, Ethem Lumani së bashku me disa simpatizantë të opozitës i kanë bllokuar rrugën dhe e kanë kërcënuar.

Njëri prej simpatizantëve, konkretisht, Esmerald Kacolli që kishte bllokuar rrugën, i është afruar Isait dhe e ka goditur me grusht në fyty

