Pezullohet procesi i votimit në disa qendra të njësisë 5 në Tiranë

Është pezulluar procesi i votimit në disa qendra të njësisë numër 5 në Tiranë.

Qytetarëve u është thënë të largohen e të paraqiten pas dy orësh për shkak të mosfunksionimit të pajisjeve të identifikimit. Gjithashtu problem me pajsijey janë hasur edhe në qytete të tjera të Shqipërisë, Elbasan, Shkodër dhe në disa qendra të Durrësit.

Shqipëria voton sot për zgjedhjet lokale. Në orën 07:00 deri më 19:00, shqiptarët do i drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur kryebashiakët e rinj.

144 kandidatë garojnë sot për kryetarë bashkie. Në 44 bashki do të garojnë nga dy kandidatë, në 14 bashki do të jenë nga 3 kandidatë, ndërsa në Sarandë do të jenë 4 kandidatë. Gjithashtu sot votohet edhe për 61 Këshillat bashkiakë, ku konkurrojnë 40 parti dhe koalicione. Ndërsa për 1603 pozicionet e anëtarit të parlamenteve vendore, janë regjistruar rreth 23 mijë e 700 kandidatë, përfshirë 10 të pavarur./albeu.com/