A po saboton Celibashi opozitën? “Kleçka” me votimin e ulët dhe si po dekurajohen qytetarët

Pushtetin, sidomos një pushtet të kalçifikuar si ai i Edi Ramës, e rrëzon një pjesëmarrje masive në zgjedhje. Ndërkohë që janë bërë pesë orë që prej hapjes së kutive të votimit, raportohet për një pjesëmarrje të ulët në zgjedhje pasi një pjesë e mirë e pajisjeve të identifikimit elektronik nuk punojnë.

Në këto raste identifikimi bëhet me regjistër fizik dhe ngadalësohet procesi.

Më shumë se në proces, ngadalësimi i votimit dekurajon pjesëmarrjen e qytetarëve,të cilët kthehen nëpër shtëpi pa votuar dhe s’kanë më nerva të shkojnë sërish.

Pikërisht këtu nis edhe “kleçka” me pajisjet që nuk punojnë pasi pjesëmarrja e ulët në zgjedhje në fakt gjithnjë i shërben pushtetit. Me dashje apo jo, Ilirjan Celibashi është duke u shërbyer maxhorancës tani me pajisjet e tij që nuk punojnë duke ulur numrin e pjesëmarrësve në zgjedhje.

Por, për çudi, deri më tani nuk ka asnjë deklaratë të fortë nga opozita për mosfunksionimin e pajisjeve të identifikimit elektronik, gjë e cila i prek ata drejtpërdrejtë.

Pjesëmarrjen e ulët e konfirmon edhe vëtë KQZ ku thuhet se deri në orën 11:00 kanë votuar 13.5% e votuesve, ndërkohë që në të njëjtën orë në zgjedhjet e vitit 2021 kishin votuar më shumë se 20%. /albeu.com