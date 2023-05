Luiz Ejlli njofton futjen në politikë

Personazhi më i njohur i momentit për publikun shqiptar, Luiz Ejlli, votoi mesditën e sotme në Shkodër për zgjedhjet lokale.

Gjatë fjalës së tij për mediet, Luizi foli për mundësinë për tu angazhuar në politikë.

Ai u pyet nga gazetarët nëse do i futej politikës. Në ldihje me këtë fituesi i BBV u përgjigj se nuk e përjashton si rast dhe se do ta diskutojë me Ramën këtë punë.

Mbetet për tu parë nëse kjo deklaratë ishte batutë apo diccka reale.

Kujtojmë se Luiz ka shprehur mbështetjen e toj publike për kandidatin e PS-së për bashkinë Shkodër, Benet Beci./albeu.com/