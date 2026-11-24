Moti në vendin tonë do të paraqitet i qëndrueshëm gjatë ditës së sotme, ku nuk parashikohen reshje shiu në asnjë prej qarqeve të vendit.
Sa u përket temperaturave, në zonat bregdetare ato do të luhaten nga 6 deri në 15 gradë Celsius.
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Në vendet e ulëta temperaturat pritet të variojnë nga 3 deri në 14 gradë Celsius, ndërsa në zonat malore termometri do të shënojë vlera nga 0 deri në 8 gradë Celsius.
Ndërkohë, era do të fryjë me intensitet të lehtë deri mesatar, duke mos sjellë probleme në kushtet atmosferike.