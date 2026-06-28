Kapet në rrethrrotullimin e Rinasit 31-vjeçari nga Lezha, lëvizte me armë zjarri

Një operacion i koduar “Black 2”, i zhvilluar nga Policia e Krujës, ka përfunduar me vënien në pranga të një 31-vjeçari nga Lezha, i cili dyshohet se qarkullonte i armatosur.
Sipas njoftimit zyrtar, pas informacioneve operative për një person që lëvizte me armë, shërbimet e Forcës së Posaçme “Shqiponja”, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Krujë, bënë të mundur lokalizimin dhe ndalimin e tij në rrethrrotullimin e Rinasit.
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Gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin që ai përdorte, efektivët gjetën brenda një çante dore një pistoletë, së bashku me një krehër me municion luftarak. Arma dhe municioni u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.
Në pranga ra shtetasi T. M., 31 vjeç, banues në Lezhë.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprën penale “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve, armëve luftarake dhe e municionit”.
Ndërkohë, hetimet janë ende në vijim për të verifikuar nëse 31-vjeçari ka lidhje me ndonjë aktivitet tjetër kriminal ose me persona të tjerë të përfshirë.