Kapet në rrethrrotullimin e Rinasit 31-vjeçari nga Lezha, lëvizte me armë zjarri

Një operacion i koduar “Black 2”, i zhvilluar nga Policia e Krujës, ka përfunduar me vënien në pranga të një 31-vjeçari nga Lezha, i cili dyshohet se qarkullonte i armatosur.

Sipas njoftimit zyrtar, pas informacioneve operative për një person që lëvizte me armë, shërbimet e Forcës së Posaçme “Shqiponja”, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Krujë, bënë të mundur lokalizimin dhe ndalimin e tij në rrethrrotullimin e Rinasit.

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Gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin që ai përdorte, efektivët gjetën brenda një çante dore një pistoletë, së bashku me një krehër me municion luftarak. Arma dhe municioni u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.

Në pranga ra shtetasi T. M., 31 vjeç, banues në Lezhë.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprën penale “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve, armëve luftarake dhe e municionit”.

Ndërkohë, hetimet janë ende në vijim për të verifikuar nëse 31-vjeçari ka lidhje me ndonjë aktivitet tjetër kriminal ose me persona të tjerë të përfshirë.


Shtuar 28.06.2026 10:51

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