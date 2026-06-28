Ish-kreu i Policisë së Vlorës arrestohet pas përplasjes për pronën, në pranga edhe 4 persona të tjerë

Ish-drejtori i Policisë së Vlorës, Sokol Mulosmani, është arrestuar nga policia pas një konflikti të lidhur me pronësinë me vëllezërit e tij. Bashkë me të, në pranga janë vënë edhe 4 persona të tjerë.

Sipas informacioneve, në përplasje janë përfshirë Sokol Mulosmani dhe 3 vëllezërit e tij, ndërsa i pranishëm ka qenë edhe nipi i tij.

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Ngjarja është regjistruar në rrugën “Najzi Leka” për çështje pronësie, ndërsa policia ka ndërhyrë menjëherë, duke bërë të mundur arrestimin e tyre.


Shtuar 28.06.2026 15:06

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