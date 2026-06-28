Haxhiu: Çmimet e ushqimeve në Shqipëri janë sa në BE, ndërsa pagat shumë më të ulëta; qeveria ka dështuar me ekonominë

Zv.sekretarja e Përgjithshme e Partisë së Lirisë, Brunilda Haxhiu, deklaroi sot se politikat ekonomike të qeverisë kanë dështuar, duke theksuar se qytetarët shqiptarë përballen me çmime ushqimore në nivel europian, ndonëse pagat në vend mbeten shumë më të ulëta.
Në deklaratën e saj të plotë, Haxhiu u shpreh se çmimet e ushqimeve në Shqipëri janë mbi mesataren e Bashkimit Europian, ndërsa pagat renditen ndër më të ulëtat në Europë, duke e cilësuar këtë si bilancin e dështimit të qeverisë.
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Sipas saj, të dhënat e publikuara nga Eurostat dhe të cituara nga INSTAT pasqyrojnë një situatë alarmante. Për herë të parë, theksoi ajo, çmimet e ushqimeve në Shqipëri kanë tejkaluar mesataren e Bashkimit Europian, ndërkohë që të ardhurat për frymë të shqiptarëve mbeten vetëm rreth 43% e mesatares së BE-së dhe konsumi individual rreth 48% e saj. Me fjalë të tjera, ajo tha se shqiptarët paguajnë ushqimet më shtrenjtë se europianët, por fitojnë më pak se gjysmën e tyre.
Haxhiu iu referua edhe raportit më të fundit të Tradingpedia, sipas të cilit Tirana është kryeqyteti i dytë më i shtrenjtë në Europë. Ajo shtoi se një familje në Shqipëri shpenzon 89% të të ardhurave të saj, duke e quajtur këtë paradoksin më të madh ekonomik të viteve të fundit dhe provën më të qartë të dështimit të politikave ekonomike të qeverisë.
Ajo deklaroi se Shqipëria është mbushur me mallra importi, ndërsa bujqësia dhe blegtoria vendase, sipas saj, janë lënë pas dore. Haxhiu tha se një pjesë e madhe e fermerëve kanë mbetur jashtë skemave mbështetëse për bujqësinë dhe se tashmë është hequr edhe subvencioni për naftën në bujqësi. Sipas saj, kostot e prodhimit janë rritur, ndërsa tregu kontrollohet nga produkte të importuara, të cilat shpesh tregtohen me çmime më të larta sesa në vendet nga vijnë.
Më tej, ajo akuzoi qeverinë se nuk ka ndjekur politika në mbështetje të prodhuesit vendas dhe konsumatorit shqiptar, por ka krijuar, sipas saj, një ekonomi të varur nga importet, ku përfitojnë pak oligarkë, ndërsa familjet shqiptare humbasin.
Haxhiu u shpreh se shqiptarët po paguajnë gjithnjë e më shumë për shportën bazë, në një kohë kur pagat mbeten ndër më të ulëtat në Europë. Sipas saj, pensionistët dhe shtresat në nevojë e kanë çdo ditë e më të vështirë të sigurojnë ushqimet bazë me pensionet dhe ndihmat që marrin. Ajo shtoi gjithashtu se të rinjtë po largohen nga vendi për shkak se nuk shohin perspektivë, duke sjellë shpopullim, largim të trurit dhe plakje të shoqërisë shqiptare, ndërsa bizneset vendase, sipas saj, vuajnë për mungesë të fuqisë punëtore.
Sipas Haxhiut, është e qartë se Rilindja nuk ka interes për zhvillimin e ekonomisë shqiptare, në një kohë kur një vend me potencial të jashtëzakonshëm bujqësor po importon gjithnjë e më shumë ushqime dhe qytetarët paguajnë për to çmime europiane me paga shqiptare.
Ajo deklaroi se ekonomia vendase është dëmtuar për shkak të mungesës së politikave për prodhimin vendas, taksave të larta mbi biznesin, kostove të energjisë, mungesës së konkurrencës dhe një ekonomie që, sipas saj, është kapur nga interesat e pakicës. Shqiptarët, tha ajo, e dinë shumë mirë sa kushton të jetosh në Shqipëri dhe këtë e shohin çdo ditë në faturën e supermarketit, ku reflektohet, sipas saj, dështimi i kësaj qeverie.
Në fund, Haxhiu u ndal edhe te protesta e madhe qytetare që, sipas saj, ka vërshuar në rrugët e Shqipërisë dhe të diasporës, duke treguar vendosmërinë e atdhetarëve dhe patriotëve për të mos ia lënë këtë vend të begatë një grushti njerëzish pranë qeverisë, por për t’ua trashëguar fëmijëve me një kosto më të ulët jetese, me shërbime më të mira dhe me ekonomi më të fortë.
Ajo theksoi se ka ardhur koha për politika që mbështesin prodhimin vendas, fermerët shqiptarë, rritjen e pagave dhe fuqinë blerëse të qytetarëve, duke shtuar se Shqipëria nuk mund të vazhdojë të jetë vendi ku ushqimi kushton sa në Europë, ndërsa paga mbetet sa gjysma e Ballkanit.