Habjon Hasani ironizon “Albanian Files”: Mund të kthehet në aktakuzë ndaj Ramës

Debatet që kanë shpërthyer rreth katalogut arkitekturor “Albanian Files” janë komentuar edhe nga gazetari Habjon Hasani, i cili e ka lidhur këtë çështje me kryeministrin Edi Rama.
Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Hasani ka përdorur tone të forta ironie për këtë temë.
Të lidhura
None found
“S’do habitesha nëse pas disa muajsh i gjithë katalogu ‘Albanian Files’ do përdorej si akt-akuzë kundër Edi Ramës. Kjo, në një kuptim, do ta fuste emrin e tij në histori si i vetmi kryeministër që një akt-akuzë ndaj tij është konceptuar, financuar dhe publikuar me vetë dorën e tij.”