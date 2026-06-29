Habjon Hasani ironizon “Albanian Files”: Mund të kthehet në aktakuzë ndaj Ramës

Debatet që kanë shpërthyer rreth katalogut arkitekturor “Albanian Files” janë komentuar edhe nga gazetari Habjon Hasani, i cili e ka lidhur këtë çështje me kryeministrin Edi Rama.

Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Hasani ka përdorur tone të forta ironie për këtë temë.

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“S’do habitesha nëse pas disa muajsh i gjithë katalogu ‘Albanian Files’ do përdorej si akt-akuzë kundër Edi Ramës. Kjo, në një kuptim, do ta fuste emrin e tij në histori si i vetmi kryeministër që një akt-akuzë ndaj tij është konceptuar, financuar dhe publikuar me vetë dorën e tij.”


Shtuar 29.06.2026 03:42

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