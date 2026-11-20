Samiti i Berlinit u përshkua nga një deklaratë e fortë e presidentit francez Emmanuel Macron, e cila tërhoqi vëmendjen e të pranishmëve.
Duke folur para mediave, Macron theksoi se “çështja e anëtarësimit të Ukrainës në NATO duhet të rihapet”.
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Ai e lidhi këtë qëndrim me rëndësinë që ka për sigurinë e kontinentit evropian, duke vënë në dukje se Ukraina zotëron një ushtri të fuqishme dhe të mirëpajisur, sipas raportimit të Reuters.
Në takim morën pjesë edhe dy emisarët e posaçëm të presidentit amerikan Donald Trump për çështjen ukrainase, Jared Kushner, i cili është edhe dhëndri i tij, si dhe Steve Witkoff.
Macron vlerësoi praninë e tyre, duke thënë se patën rastin të shkëmbejnë pikëpamje me të dy përfaqësuesit e Shtëpisë së Bardhë gjatë punimeve të samitit.
Në fotografinë zyrtare të bërë në Kancelarinë e Berlinit, krahas Presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, u shfaqën edhe liderë të tjerë që mbështesin hapur Ukrainën.