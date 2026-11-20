Forcat Ajrore të Ukrainës njoftuan se gjatë ofensivës së fundit Rusia lëshoi afro 100 raketa dhe rreth 400 dronë, duke e renditur këtë operacion ndër më të mëdhenjtë që nga nisja e pushtimit rus në shkurt të vitit 2022.
Gjatë sulmeve të natës, raketat balistike ruse goditën tri ura strategjike mbi lumin Dnjepër në Kiev, kryeqytetin ukrainas, duke shkaktuar viktima dhe dëme të konsiderueshme.
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Kryetari i bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko, bëri të ditur se tre persona humbën jetën nga sulmet, ndërsa 15 të tjerë u plagosën. Sipas autoriteteve ukrainase, objektivat e goditura ishin ura Podilsko-Voskresensky, ura Darnytskyi dhe ura Jugore. Të tria u mbyllën për qarkullimin, duke sjellë vështirësi të mëdha në lëvizjen e qytetarëve.
Klitschko u ka kërkuar banorëve të shmangin automjetet private dhe të udhëtojnë drejt qytetit vetëm kur është e domosdoshme. Ai gjithashtu konfirmoi dëmtimin e një objekti të rëndësishëm të infrastrukturës kritike, ndërsa shtatë pjesëtarë të personelit mjekësor mbetën të plagosur gjatë sulmit.
Ofensiva ruse u shtri edhe në qytete të tjera të Ukrainës. Në qytetin perëndimor të Lvivit, dy persona u vranë gjatë një sulmi që kishte në shënjestër një stacion hekurudhor. Ndërkohë, në Kharkiv katër persona mbetën të plagosur pasi dronët rusë goditën një spital dhe një zonë të banuar.
Ky sulm ndaj infrastrukturës ukrainase erdhi vetëm pak ditë pasi Ukraina ndërmori një operacion të madh kundër urës së Krimesë, duke i shkaktuar dëme të rënda pjesës rrugore të saj.
Ura, e ndërtuar nga Rusia për të lidhur territorin rus me gadishullin e Krimesë, të aneksuar ilegalisht nga Moska në vitin 2014, ka rëndësi të madhe strategjike dhe ushtarake për furnizimin e trupave ruse.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, deklaroi se operacioni ishte përgatitur për disa javë, ndërsa presidenti rus, Vladimir Putin, paralajmëroi se kundërpërgjigjja e Moskës do të ishte «shumë më e dhimbshme».
Ura e Krimesë, e inauguruar personalisht nga Putin në vitin 2019, është përdorur nga Rusia për transportin e trupave dhe pajisjeve ushtarake drejt gadishullit dhe zonave të frontit. Sulmet e fundit tregojnë një përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit, ku infrastruktura strategjike, transporti dhe zonat urbane vijojnë të mbeten në shënjestër të goditjeve ushtarake.