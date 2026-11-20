Përmbytjet në veri të Francës kanë marrë përmasa shqetësuese, çka i shtyu autoritetet të vënë në zbatim planin e emergjencës në dhjetëra zona të goditura nga reshjet e dendura.
Sipas të dhënave të autoriteteve lokale, deri të premten në mëngjes më shumë se 30 bashki në departamentin Pas-de-Calais ishin prekur nga përmbytjet, ndërkohë që rreth 450 persona u evakuuan ose morën mbështetje nga ekipet e emergjencës.
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Rreth 300 banorë të Montreuil-sur-Mer dhe Neuville-sous-Montreuil u detyruan të largoheshin të enjten në mbrëmje, pasi ekzistonte rreziku që një digë të dobësohej. Përveç kësaj, përmbytjet kanë sjellë vështirësi të mëdha në qarkullimin rrugor.
Mediat e huaja raportojnë se ngritja e nivelit të ujit ka prekur rreth 30 rrugë të departamentit, ndërsa autoritetet kanë kërkuar mbylljen e shkollave fillore, të mesme dhe të larta në tri zona administrative si masë parandaluese.
Prefekti i Pas-de-Calais, François-Xavier Lauch, njoftoi se ekipet e shpëtimit kanë realizuar 275 ndërhyrje që kur filloi gjendja e emergjencës. “Na pret ende një ditë e vështirë”, u shpreh ai për radion publike ICI Nord.
Në disa pjesë jugore të departamentit, brenda rreth tri ditëve ka rënë aq shi sa zakonisht bie në dy muaj. Shërbimet franceze të meteorologjisë paralajmërojnë se situata mund të rëndohet më tej nga reshjet e ardhshme; priten edhe 30 deri në 50 milimetra shi, ndërsa totali i reshjeve mund të shkojë në 130 milimetra dhe lokalisht deri në 200 milimetra.
Për lumenjtë Canche dhe Course është lëshuar gjithashtu një paralajmërim i lartë për dalje nga shtrati, me pritshmëri për rritje të mëtejshme të nivelit të ujit. Në zonat bregdetare parashikohen erëra të fuqishme që mund të arrijnë shpejtësinë 100 kilometra në orë.
Deri në mëngjesin e së premtes, autoritetet nuk kishin raportuar për persona të lënduar.