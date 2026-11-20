Një aeroplan i vogël u përplas pranë Aeroportit Ndërkombëtar të Monterrey-t në Meksikë, duke përfunduar afër një autostrade me qarkullim të dendur dhe duke u përfshirë më pas nga flakët.
Sipas mediave të huaja, pavarësisht përplasjes dhe zjarrit, gjashtë personat që ndodheshin në bord ia dolën të shpëtonin dhe morën vetëm lëndime të lehta.
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Incidenti u regjistrua më 18 nëntor, rreth orës 13:50 me orën lokale. Sipas raportimeve fillestare, avioni i tipit “Piper Malibu 46” pati vështirësi me fuqinë motorike, doli nga pista e aeroportit, përplasi një gardh dhe u ndal pranë autostradës Monterrey–Nuevo Laredo, në zonën e Apodacës.
Avioni, i operuar nga kompania Casago, ishte nisur për në Atizapan, afër kryeqytetit meksikan, Mexico City. Në bordin e tij ndodheshin katër pasagjerë dhe dy anëtarë të ekuipazhit.
Menjëherë pas aksidentit, ekipet e urgjencës dhe forcat zjarrfikëse mbërritën në vendngjarje për të vënë nën kontroll zjarrin që përfshiu aeroplanin.
Pamjet e publikuara nga vendi i ngjarjes tregojnë aeroplanin të rrethuar nga zjarri, ndërsa mbi autostradë ngriheshin shtëllunga të dendura tymi të zi.
Si pasojë e përplasjes, lëvizja në këtë aks rrugor u ngadalësua, ndërsa automjetet kalonin aty pranë. Fatmirësisht, të gjashtë personat në bord arritën të dilnin nga avioni dhe shpëtuan me lëndime të lehta.