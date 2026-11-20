Banorët e rajoneve Lublin dhe Podkarpackie, që shtrihen pranë kufirit me Ukrainën, u paralajmëruan me mesazhe alarmi për rrezikun e një sulmi ajror, teksa Polonia kishte vënë në gatishmëri sistemet e saj të mbrojtjes ajrore.
Gjatë një ofensive masive ruse kundër Ukrainës në orët e mëngjesit, qytetarët e dy rajoneve lindore të Polonisë u njoftuan për një kërcënim të mundshëm nga ajri, raportoi radio polake RMF24.
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Përmes mesazheve të alarmit, banorëve të Lublinit dhe Podkarpackie iu kërkua të strehoheshin në vende të sigurta dhe të ndiqnin udhëzimet e autoriteteve.
“Rrezik për sulm ajror. Gjeni një vend të sigurt. Ndiqni udhëzimet e autoriteteve dhe prisni informacione të mëtejshme”, thuhej në njoftimin që u shpërnda te banorët.
Komanda Operacionale e Forcave të Armatosura Polake njoftoi se veprimet e ndërmarra kishin karakter parandalues, për shkak të aktivitetit të aviacionit ushtarak në rajon. Për pasojë, aeroporti i Rzeszów ndërpreu përkohësisht fluturimet.
Ministria polake e Mbrojtjes konfirmoi se po e monitoronte vazhdimisht situatën dhe theksoi se forcat dhe mjetet ushtarake ishin të gatshme të reagonin menjëherë në rast nevoje.
Më vonë, Komanda Operacionale shtoi se dyshohej që disa objekte të paidentifikuara kishin shkelur hapësirën ajrore të Polonisë.
“Po verifikojmë të dhënat e marra nga sistemet e radarëve dhe po marrim masat e nevojshme për të neutralizuar çdo kërcënim të mundshëm”, deklaruan autoritetet ushtarake polake.
Shkeljet e mundshme të hapësirës ajrore polake përbëjnë rrezik për popullsinë civile dhe infrastrukturën kritike të vendit. Duke qenë se Polonia është anëtare e NATO-s, incidente të tilla rrisin më tej tensionet dhe mundësinë e një përshkallëzimi të drejtpërdrejtë mes Rusisë dhe Aleancës.
Nuk është rasti i parë që mjete ajrore ruse dyshohet se shkelin hapësirën ajrore të Polonisë gjatë sulmeve ndaj Ukrainës.
Natën e 10 shtatorit 2025, gjatë një sulmi masiv rus ndaj Ukrainës, disa dronë të tipit “Shahed” hynë në territorin polak, duke i detyruar autoritetet të aktivizonin masat e mbrojtjes ajrore.
Ndërkaq, më 30 korrik 2026, në Poloni u njoftua se kishte rënë një raketë ruse. Një krater i shkaktuar nga shpërthimi u zbulua midis fshatrave Tarnawa-Kolonia dhe Tokary.
Sipas Ministrisë polake të Mbrojtjes, në drejtim të vendit ishin lëshuar rreth 20 raketa dhe të gjitha, me përjashtim të njërës, ishin interceptuar nga mbrojtja ajrore ukrainase.
Zhvillimet e fundit tregojnë se lufta në Ukrainë vijon të ketë pasoja të drejtpërdrejta për sigurinë e vendeve fqinje, duke i mbajtur autoritetet polake dhe strukturat e NATO-s në gatishmëri të lartë.