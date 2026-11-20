Më 3 nëntor 2025, në sheshin Gae Aulenti në zonën e rrokaqiejve të Milanos, një grua 43-vjeçare u sulmua nga pas teksa po i drejtohej vendit të punës. Autori, Vincenzo Lanni, e goditi me thikë drejtuesen e kompanisë Finlombarda, duke e plagosur rëndë me një mjet prerës me teh 23 centimetra të gjatë.
Për këtë ngjarje, 60-vjeçari është dënuar me 10 vite burg në Milano të Italisë. Në përfundim të gjykimit me procedurë të shkurtuar, gjyqtarja e seancës paraprake në Gjykatën e Milanos, Chiara Valori, e shpalli Lannin fajtor për tentativë vrasjeje me rrethanën rënduese të paramendimit.
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Prokurorja Maria Cristina Ria kishte kërkuar më parë dënimin e tij me 12 vite e 2 muaj burg.
Sipas hetimeve, autori nuk e njihte viktimën dhe e kishte përzgjedhur atë krejt rastësisht. Edhe pamjet filmike të ngjarjes ndihmuan në rindërtimin e dinamikës së sulmit.
Sipas mediave italiane, Lanni kishte vuajtur më parë një dënim prej 8 vitesh burg për dy tentativa vrasjeje të kryera në vitin 2015, kur kishte goditur me thikë dy pensionistë në provincën e Bergamos. Pas shlyerjes së atij dënimi, ai ishte liruar pasi ishte vlerësuar se nuk përbënte më rrezikshmëri shoqërore.
Gjatë hetimeve për ngjarjen e Milanos, ekspertiza psikiatrike konstatoi se 60-vjeçari kishte aftësi të plotë për të kuptuar dhe kontrolluar veprimet e tij në momentin e sulmit, pavarësisht problemeve të tij të shëndetit mendor. Hetuesit zbuluan gjithashtu se ai e kishte blerë thikën vetëm pak ditë para ngjarjes.
Krahas dënimit me burg, gjykata vendosi që pas përfundimit të dënimit Lanni t’i nënshtrohet masës së sigurisë së mbikëqyrjes për tre vjet. Ai u detyrua gjithashtu t’i paguajë viktimës 50 mijë euro si dëmshpërblim paraprak.
Avokati i 43-vjeçares, Paolo Cardone, deklaroi se klientja e tij po rikuperohet, por vijon të përballet me pasojat psikologjike të sulmit.
Sipas avokatit, ajo po e merr veten, është gjallë për mrekulli për shkak të vetëm disa centimetrave dhe po ndjek një proces rehabilitimi psikologjik pas traumës.
Ai shtoi se mbërritja e shpejtë e ambulancës atë mëngjes kishte qenë vendimtare për shpëtimin e jetës së gruas.
Pas arrestimit, 60-vjeçari kishte deklaruar se synimi i tij ishte të godiste pushtetin ekonomik dhe jo të vriste dikë. Ai kishte pohuar se objektiv i tij ishte një punonjës banke, ku ai vetë kishte punuar më parë dhe nga i cili, sipas tij, ishte larguar padrejtësisht.
Vincenzo Lanni ndodhet në burgun San Vittore në Milano, aty ku ishte edhe në momentin e shpalljes së vendimit.