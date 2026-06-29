Debate dhe akuza në Komision, Zhupa sulmon mazhorancën: Janë miratuar ligje me porosi për 523 projekte në zonat e mbrojtura

Mbledhja e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën u zhvillua në një atmosferë tensioni. Gjatë debatit, kryetarja Ina Zhupa akuzoi mazhorancën për “korrupsion legjislativ”, duke thënë se ajo ka përgatitur një paketë ligjore për ndërtimet në zonat e mbrojtura.

Duke iu referuar “The Albanian Files”, Zhupa deklaroi se ndryshimet ligjore janë bërë posaçërisht për t’iu përshtatur 523 projekteve.

Të lidhura

None found

“Ju e dini shumë mirë, që ky parlament ka bërë ligje mbasi Edi Rama ka publikuar librin. Dosjen shqiptare ku parashikonte ndërtime në zonat e mbrojtura pa ndryshuar ligji dhe për t’iu përshtatur atyre investimeve që kishte garantuar Edi Rama, ju keni bërë një paketë ligjore që u shkonte përshtat 523 projekteve, që pa këtë paketë ligjore do e kishin të pamundur të realizoheshin. Ky është kulmi i nivelit më të lartë të korrupsionit, quhet korrupsion legjislativ, ligje të bëra me porosi”, tha Zhupa.

Fjalët e saj sollën reagim te deputetët e mazhorancës, të cilët kërkuan që diskutimi të rikthehej te çështjet e rendit të ditës. Gjatë mbledhjes, deputeti i Partisë Socialiste Bujar Rexha u largua nga salla.

Më tej, Zhupa u ndal edhe te protesta që prej 29 ditësh po mbahet para kryeministrisë, duke thënë se ajo i ka dhënë qeverisë mesazhin se “i erdhi fundi”. Pas kësaj, ajo paraqiti tre propozime, ndërsa për kundërshtimin e sekretarit Arkend Balla ndaj votimit të tyre, u shpreh se “kanë frikë nga e vërteta”.

Ina Zhupa: 523 projektet janë bërja e Shqipërisë të pajetueshme, dëbimi i shqiptarëve, shkatërrimi i çdo zone të mbrojtur dhe dhurimi i Shqipërisë tek miqtë dhe oligarkët për t’u përdorur nga elitat e pasura shqiptare dhe botërore. Se këta jeni ju dhe këtë besoni ju. Po ajo protestë, në fakt, ka thënë gjënë më të rëndësishme. Gjëja më e rëndësishme e asaj proteste është që ju erdhi fundi dhe realisht ju erdhi fundi.

Arkend Balla: Fundi ju ka ardhur juve, pasi ju kanë marrë kauzat tuaja!

Ina Zhupa: Kam tre sugjerime, në fund të procedurës. E para, vizitat monitoruese në sitet e trashëgimisë natyrore të cilat sot rezultojnë si problematike për t’i parë të gjithë së bashku, si është realisht situata, sepse është interesi i përbashkët të jetë i mirë.

Arkend Balla: S’i voton njëri këto propozime.

Ina Zhupa: Mos i voto se ti ke frikë nga e vërteta.


Shtuar 29.06.2026 14:06

Flasin aktivistët e protestës/ Lleshi: Toka shqiptare u kthye në eksperiment! Kurti: Rama na trajton si njerëz me bisht

Flasin aktivistët e protestës/ Lleshi: Toka shqiptare u kthye në eksperiment! Kurti: Rama na trajton si njerëz me bisht
Protesta/ Artan Hoxha: Rama ka futur në punë anti-terrorin dhe SHISH, 173 persona në filtër

Protesta/ Artan Hoxha: Rama ka futur në punë anti-terrorin dhe SHISH, 173 persona në filtër
Sulmet izraelite në Gaza vazhdojnë, 5 të vrarë, mes viktimave edhe një fëmijë

Sulmet izraelite në Gaza vazhdojnë, 5 të vrarë, mes viktimave edhe një fëmijë
Sherr në Durrës, plagoset 45-vjeçari, policia në kërkim të autorëve

Sherr në Durrës, plagoset 45-vjeçari, policia në kërkim të autorëve
Nesër mbahet seanca plenare, protestuesit paralajmërojnë tubim para Parlamentit në 10:00

Nesër mbahet seanca plenare, protestuesit paralajmërojnë tubim para Parlamentit në 10:00
Thirrje kundër Ramës dhe marshim në Tiranë, protestuesit mbushin rrugët kryesore

Thirrje kundër Ramës dhe marshim në Tiranë, protestuesit mbushin rrugët kryesore
Irani përgënjeshtron Trumpin për një takim në Doha, Ministria e Jashtme: Nuk ka bisedime me SHBA-në nesër

Irani përgënjeshtron Trumpin për një takim në Doha, Ministria e Jashtme: Nuk ka bisedime me SHBA-në nesër
Protesta zhvendoset nesër para Parlamentit, thirrja e protestuesit: T’u bëjmë të qartë se nuk na përfaqësojnë! Në mbrëmje rikthim te Kryeministria

Protesta zhvendoset nesër para Parlamentit, thirrja e protestuesit: T’u bëjmë të qartë se nuk na përfaqësojnë! Në mbrëmje rikthim te Kryeministria
Perabetcasibombetparkbetpark girişGrandpashabetgrandpashabetcasibomGrandpashabetlunabetcasibomMeritkingCasibomCasibomdamabetcasibombetpascasibomjojobet girişKickmatbetdeneme bonusu veren sitelerMadridbetMadridbetJojobetJojobetgrandpashabetHoliganbetgrandpashabetJojobetgrandpashabetgrandpashabetjojobetcasibomjojobetjojobetcasibomcasibom girişholiganbetBetpasjojobetjojobet girişimajbetjojobetbetcio