Rrustemi i bën thirrje PDK-së dhe AAK-së për konsensus: Synimi është presidenti, jo zgjedhjet e reja

Gjykata Kushtetuese ka vendosur më 23 shtator se konstituimi i Kuvendit dhe formimi i Qeverisë nuk janë në kundërshtim me Kushtetutën, por ka konstatuar se Kuvendi është konstituar pas kalimit të afatit prej 30 ditësh. Si rrjedhojë juridike, Kushtetuesja ka bërë të ditur se afati për zgjedhjen e presidentit është deri më 6 tetor. Po ashtu, Gjykata ka kërkuar që deputetët të zgjedhin sa më parë nënkryetarin e Kuvendit nga radhët e grupit të dytë më të madh parlamentar, pra nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK).
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Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Adnan Rrustemi, thekson se për këtë subjekt politik përparësi ka zgjedhja e Presidentit dhe shmangia e një procesi të ri zgjedhor. Në një intervistë për KosovaPress, ai bëri të ditur se do të shterojnë të gjitha mundësitë që deri më 6 tetor të sigurohet presidenti i ri, ndërsa u ka bërë thirrje Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës që të rishikojnë qëndrimet e tyre, veçanërisht pasi Gjykata Speciale dënoi ish-krerët e UÇK-së më 16 shtator.
Rrustemi kritikoi interpretimin e Gjykatës Kushtetuese lidhur me afatin për zgjedhjen e Presidentit, duke theksuar se ky interpretim e ka ngushtuar ndjeshëm hapësirën kohore në dispozicion për përpjekjet për të gjetur një president konsensual.
Sipas tij, këto 12 ditë i takojnë procesit të zgjedhjes së presidentit dhe çdo parti politike duhet ta ketë parasysh se kjo është çështja më e rëndësishme për t’i dhënë vendit stabilitet dhe për të shmangur zgjedhjet. Ai vlerëson se Kosovës i duhet president, jo zgjedhje të reja, dhe se një president konsensual do të krijonte kushte për stabilitet institucional e përballje me të gjitha sfidat. Rrustemi shtoi se do të ishte e habitshme nëse pas 16 shtatorit partitë opozitare mbajnë të njëjtat qëndrime si më parë. Ai mendon se çdo parti opozitare që ka llogaritur ta pamundësojë Qeverinë Kurti duke e kufizuar në mandat përmes procesit të zgjedhjes së presidentit, duhet të reflektojë dhe të ulet për të arritur konsensus për presidentin e më pas puna të vazhdojë.
Pas zgjedhjeve të 7 qershorit, PDK-ja ka deklaruar se do të mbetet në opozitë dhe nuk do të përfshihet në bisedimet për zgjedhjen e presidentit. Ndërkaq, Aleanca ka parashtruar disa kërkesa, përfshirë pranimin e gazit amerikan, si kusht për të mbështetur zgjedhjen e presidentit.
Sipas Rrustemit, pas dënimit të ish-krerëve të UÇK-së nga Gjykata Speciale, këto dy forca politike duhet të ndryshojnë qëndrim ndaj bashkëpunimit me LVV-në për zgjedhjen e Presidentit. Ai thekson se tejkalimi i çështjes së presidentit do t’i siguronte Kosovës institucione të qëndrueshme me mandat të plotë, të afta për t’u përballur me sfidën e Speciales dhe për t’u ofruar mbështetje të plotë shtetërore me strategji të bashkërenduar katër ish-krerëve të UÇK-së.
Rrustemi pohoi se LVV-ja ka qenë dhe mbetet e hapur për bisedime me çdo parti për zgjidhjen e çështjes së presidentit. Sipas tij, nuk dihet nëse pas 16 shtatorit ka ndryshuar qëndrimi i PDK-së dhe AAK-së për bashkëpunim me Lëvizjen Vetëvendosje. Ai i ftoi edhe një herë partitë politike të reflektojnë, veçanërisht pas 16 shtatorit, duke ripërsëritur se do të ishte e habitshme nëse PDK-ja dhe AAK-ja, që kanë refuzuar bashkëpunimin para kësaj date, mbajnë të njëjtat qëndrime edhe më pas. Sipas tij, asgjë nuk është më e rëndësishme se tejkalimi i çështjes së presidentit për të pasur institucione stabile me mandat të plotë dhe për t’u ofruar mbështetje të plotë shtetërore me strategji të bashkërenduar katër ish-krerëve të UÇK-së në përballje me Gjykatën Speciale.
Deputeti i mazhorancës tha se Gjykata Kushtetuese ka konstatuar se konstituimi i Kuvendit dhe formimi i Qeverisë janë në përputhje me Kushtetutën. Megjithatë, ai kritikoi interpretimin e Gjykatës Kushtetuese lidhur me afatin për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës.
Rrustemi kujtoi se në aktgjykimin e mëparshëm për shpërndarjen e Kuvendit, i cili lidhej me zgjedhjen e Presidentit, Gjykata Kushtetuese kishte thënë shprehimisht se procedura nis nga momenti i konstituimit të Kuvendit. Ai shtoi se përgjegjësia nuk mund t’i bartet institucionit dhe deputetëve për aq kohë sa institucioni nuk është i fuqiplotë dhe nuk ka kapacitet. Sipas tij, pa u konstituuar Kuvendi nuk ka mundur të nisë procedura për zgjedhjen e Presidentit dhe vetëm nga ai moment duhet të rrjedhë afati. Megjithatë, ai e cilësoi të çuditshëm interpretimin e Gjykatës Kushtetuese, i cili e ka shkurtuar dukshëm periudhën dhe përpjekjen për të gjetur një president konsensual.
Lidhur me vlerësimet e opozitës se Gjykata Kushtetuese ia prishi matematikën LVV-së për mbajtjen e zgjedhjeve më 27 dhjetor, Rrustemi i mohoi ato, duke thënë se fokusi kryesor ka qenë dhe vazhdon të jetë zgjedhja e presidentit dhe shmangia e zgjedhjeve të reja.
Ai theksoi se matematika e vetme e Lëvizjes Vetëvendosje gjatë këtyre muajve ka qenë gjetja e zgjidhjes për presidentin. Sipas tij, ata nuk i kanë dashur dhe nuk i duan zgjedhjet, por duan presidentin e Republikës, çka përputhet me dëshirën dhe kërkesën e qytetarëve për të shmangur zgjedhjet. Ndërsa partitë opozitare, sipas tij, kanë dashur të shkaktojnë zgjedhje të vazhdueshme edhe këtë herë. Ai shtoi se ata që i duan zgjedhjet nuk duhet ta kenë problem 27 dhjetorin dhe duhet të përgjigjen pse e kishin problem atë datë, pasi vetë kërkonin zgjedhje.
I pyetur për mundësinë e një kompromisi me PDK-në për të siguruar votat për presidentin duke miratuar ndryshime ligjore për Gjykatën Speciale, ai u përgjigj se çështja e Gjykatës Speciale nuk duhet të trajtohet me kalkulime politike të momentit.
Rrustemi deklaroi se përballja me Gjykatën Speciale duhet të bëhet në nivel shtetëror dhe me një strategji të bashkërenduar. Ai tha se është kundër trajtimit të çështjes së Gjykatës Speciale me kalkulime politike ditore, duke mos pranuar logjikën “unë ta bëj këtë, e ju ma bëni atë”. Sipas tij, me Gjykatën Speciale duhet të përballemi si shtet, si shoqëri dhe si institucione, me një strategji shtetërore të bashkërenduar dhe me parashikueshmëri të qartë të veprimeve dhe dobishmërisë së tyre.
Prandaj, ai vlerësoi se është shumë e rëndësishme të ketë institucione stabile dhe të fuqiplota. Rrustemi shprehu shqetësimin si qytetar se është tepër e vështirë të përballemi me këtë betejë që prek të gjithë, nëse nuk ka institucione stabile. Ai shtoi se është thelbësore të zgjidhet Presidenti i Republikës, që institucionet të vazhdojnë punën me mandat të plotë dhe të nisë një punë e përbashkët përtej dallimeve politike për t’u përballur me atë që ai e cilësoi gjykatë dhe proces të padrejtë. Ai përmendi se këto janë 12 ditë dhe se mund të kuptohet se çfarë pune mund të kryhet në Kuvend brenda këtij afati me procedurat ekzistuese.