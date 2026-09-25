Kontroll policor në Tetovë, sekuestrohet marihuanë dhe arrestohen dy 20-vjeçarë

Dy persona, S.I. (20) nga fshati Lisec dhe R.Xh. (20) nga Tetova, janë ndaluar dje, më 24.09.2026, rreth orës 20:25 në Tetovë. Sipas njoftimit të MPB-së së Maqedonisë, ata dyshohen për kryerjen e veprës penale nga neni 215 i Kodit Penal, që lidhet me prodhimin dhe shpërndarjen e paautorizuar të drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve.

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Operacioni u realizua nga nëpunësit policorë të Njësisë për tregti të paligjshme me drogë dhe armë pranë SPB Tetovë, pas sigurimit të një urdhri gjykate për kontrollin e banesës dhe hapësirave ndihmëse të R.Xh. në Tetovë.

Gjatë bastisjes, policia gjeti dhe sekuestroi tri paketime të mëdha, si dhe një qese najloni që përmbante marihuanë.

Të dyshuarit janë shoqëruar dhe mbajtur në stacion policor. MPB bëri të ditur se, pas përfundimit të dokumentimit të rastit, ndaj tyre do të dorëzohet kallëzim përkatës.


Shtuar 25.09.2026 11:43

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