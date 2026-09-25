Zgjedhjet në Brazil përplasin Uashingtonin/ 31 ligjvënës amerikanë denoncojnë ndërhyrjen e administratës Trump

Tridhjetë anëtarë të Kongresit amerikan dhe senatori Bernie Sanders kanë ngritur akuza ndaj administratës së Presidentit Donald Trump, duke e fajësuar për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale të Brazilit, të planifikuara për 4 tetor.
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Përmes një letre dërguar Sekretarit amerikan të Shtetit, Marco Rubio, 31 ligjvënësit i kërkojnë administratës në Uashington të mbështesë integritetin e procesit zgjedhor dhe të pranojë rezultatin e certifikuar, pavarësisht emrit të kandidatit fitues. Ata i kanë kërkuar Rubios të përgjigjet deri më 1 tetor.
Demokratët e nënshkruar në këtë dokument shprehin shqetësim për një seri vendimesh të Shtëpisë së Bardhë, të cilat, sipas tyre, ushtrojnë trysni politike, ekonomike dhe diplomatike mbi institucionet e Brazilit. Në letër përfshihen tarifat e vendosura nga SHBA-ja ndaj Brazilit, sanksionet kundër gjyqtarëve dhe zyrtarëve brazilianë, si edhe masa të tjera në planin diplomatik.
Ligjvënësit kritikojnë edhe përdorimin e instrumenteve ekonomike dhe diplomatike në lidhje me procedurat gjyqësore ndaj ish-presidentit Jair Bolsonaro, së bashku me sanksionet e aplikuara në bazë të Aktit Magnitsky.
Një tjetër çështje e përmendur në letër është klasifikimi nga Shtetet e Bashkuara si organizata të huaja terroriste i dy prej grupeve më të mëdha kriminale braziliane, PCC dhe Comando Vermelho. Sipas ligjvënësve, ky vendim dhe hapa të tjerë të administratës mund të ndikojnë në atmosferën politike përpara votimeve.
Në vlerësimin e tyre, këto politika mund të dobësojnë institucionet demokratike braziliane, të cenojnë besimin e publikut te zgjedhjet dhe të përkeqësojnë marrëdhëniet mes Uashingtonit dhe Brazilias.
Letra i referohet edhe synimit të administratës amerikane për të dërguar zyrtarë në Brazil, me qëllim verifikimin e sistemit elektronik të votimit. Autoritetet braziliane nuk u lëshuan viza zyrtarëve amerikanë që do të merrnin pjesë në këtë mision.
Gara presidenciale në Brazil po zhvillohet në një situatë të acaruar politike. Presidenti Luiz Inácio Lula da Silva synon të sigurojë një mandat të ri, ndërsa për postin e presidentit kandidon edhe senatori Flávio Bolsonaro, djali i ish-presidentit Jair Bolsonaro.
Akuzat janë paraqitur nga ligjvënësit amerikanë dhe nuk përbëjnë prova se procesi i votimit ose rezultati përfundimtar janë manipuluar. Deri tani, Departamenti amerikan i Shtetit nuk ka reaguar ndaj letrës dhe pretendimeve të parlamentarëve.