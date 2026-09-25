Fituesja e “Oscar” që kundërshtonte Netanyahun para selisë së OKB-së arrestohet nga policia e Nju Jorkut

Të enjten në Nju Jork, aktorja e njohur Susan Sarandon u vu në pranga teksa merrte pjesë në një demonstratë pro-palestineze, e mbajtur para ndërtesës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Protesta ishte organizuar pikërisht n kohën kur kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu po mbante fjalimin tij para Asamblesë së Përgjithshme.
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Sarandon, e cila ka fituar çmimi “Oscar”, ishte pjesemarrëse në një grup prej të paktën 30 personash që u ndaluan nga autoritetet e Nu-j Jorkut në kuadër të kësaj proteste kundër Netanyahu-t. Në mesin e të arrestuarve ndodhej edhe Hannah Einbinder, aktore e njohur për rolin në serialin “Hacks”, si dhe disa zyrtarë politik amerikanë.
Organizimi i protest ës u bë nga grupi “Jewish Voice for Peace”, një organizat hebrenjsh aktivistë që promovojnë të drejtat e palestinezëve. Afërsisht 200 njerëz u grumbulluan pranë selisë së OKB-së, duke mbajtur pankarta me shkrime si “Ndaloni armatosjen e Izraelit”, “Jo luftës” dhe “Palestinë e lirë”.
Policia e Nju Jorkut bëri të ditur se demonstruesit kishin bllokuar një udhëkryq dhe efektivët u këscan disa herë që të shpërndaheshin. Disa u tërhoq në trotuare, ndërsa një grup tjetër i madh vazhdoi të qëndronte ulur në rrugë. Pas kësaj, forcat e rendit ndërhynë dhe vunë në paraburgim çdo person që nuk iu bind urdhrit për t’u larguar.
Pamjet e demonstratës dëshmojnë Sarandon ndërsa oficerët e çojnë me duar të lidhura, ndërsa edhe Einbinder u shkoqërua nga policia. Agencia Reuters njoftoi se ende nuk ishte e sqa nëse do të ngriheshin akuza ndaj tyre.
Ky nuk është rasti i parë që aktorja e njohur merr pjesë në protesta lidhur me konflikt në Gaza. Gjatë këtij muaji në Festivalin e Filmit të Venecias, ajo kishte rrëfyer se kishte humbur mundësi punësimi për shkak të opinioneve të saj të shprehura publikisht.
Edhe Hannah Einbinder ka folur hapur për çështjen palestineze, duke theksuar më parë se nuk do të heshtë përsë këtë temë, edhe nëse kjo mund të dëmtojë karrierën e saj në Hollywood.
Demonstrata u zhvillua ndërsa Netanyahu përgatiste fjalimin e tij para Asambleasë së Përgjithshme të OKB-së. Gjatë fjalimitit, dhjetëra delegacione u tërhqën nga salla në shenjë proteste.