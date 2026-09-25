Britania e tronditur nga vdekja e 12-vjeçares në Dorset: dyshohet se po përjetonte bullizëm

Britania është përfshirë nga trishtimi pas vdekjes së 12-vjeçares Angel Carranza, e cila u gjet pa shenja jete më 17 mars, në dhomën e saj të gjumit në banesën e familjes në Poole, Dorset.
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Familjarët e kujtojnë Angelin si një “nxënëse model”, ndërsa gjatë hetimit u ngritën dyshime se ajo po haste vështirësi në përshtatjen me shkollën e re. Miqtë u thanë autoriteteve se vajza kishte probleme për t’u integruar shoqërisht dhe njëra prej tyre deklaroi se Angel ishte ngacmuar nga një grup vajzash.
Pak kohë para se të vdiste, 12-vjeçarja i kishte thënë një shoqeje se “do të preferonte të ishte në ferr sesa në shkollë”.
Gjatë dëshmisë së tij në hetimin e zhvilluar nga mjeku ligjor në Bournemouth, babai i saj, Eliud Matidi, tha se Angel ishte larguar gradualisht nga familja dhe rrethi shoqëror. Ai tregoi se ajo po kalonte gjithnjë e më shumë kohë në telefon, duke ndjekur video në YouTube dhe duke luajtur Minecraft.
Babai rrëfeu se mëngjesin e 17 marsit ishte përpjekur tri herë ta zgjonte për të shkuar në shkollë, por nuk kishte marrë asnjë përgjigje.
Trupi i vajzës u zbulua rreth orës 07:30. Nga verifikimi i telefonit rezultoi se Angel kishte komunikuar përmes Snapchat deri afërsisht në orën 05:00 të së njëjtës ditë.
Megjithatë, ekzaminimi i telefonit dhe tabletit të saj nuk nxori prova për bullizëm kibernetik apo për kërkime që lidhen me vetëvrasjen. Sipas të dhënave të hetimit, ajo nuk kishte lënë shënim dhe nuk u kishte shprehur miqve ndonjë synim të tillë.
Eliud Matidi tha se kalimi nga shkolla fillore në Akademinë Cornerstone në Hamworthy kishte qenë një periudhë veçanërisht e vështirë për vajzën.
“Ishte një shkollë shumë më e madhe dhe ajo ngurronte shumë të shkonte. Ajo humbiste shumë orë mësimi dhe performanca e saj akademike u ndikua”, deklaroi ai. Megjithatë, babai shtoi se kishte menduar se situata po përmirësohej, pasi frekuentimi i Angelit ishte rritur dhe ajo kishte krijuar një rreth të ri miqsh.
Ai e përshkroi vajzën si “dritën” e familjes dhe kujtoi se në shkollën fillore ajo ishte një nxënëse shembullore, e sjellshme dhe pa probleme disiplinore.
Mjeku ligjor i Dorsetit, Brendan Allen, përcaktoi se 12-vjeçarja kishte vdekur si pasojë e varjes, por nënvizoi se “qëllimi i saj nuk u shpjegua nga provat e paraqitura”.