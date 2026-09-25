Darka Trump–Xi në Shtëpinë e Bardhë bashkon fuqitë e teknologjisë, Arabella 15-vjeçare dhe “Dollia për Paqe

Takimi i organizuar në Shtëpinë e Bardhë nga presidenti amerikan Donald Trump për nder të presidentit kinez Xi Jinping shkoi përtej një ceremonie të zakonshme diplomatike.
Mes të ftuarve ishin disa prej figurave më të rëndësishme të teknologjisë, financave dhe industrisë amerikane. Në të njëjtën tryezë u ulën drejtuesit e kompanive që janë në qendër të garës SHBA-Kinë për inteligjencën artificiale, çipat e avancuar dhe epërsinë teknologjike.
Të lidhura
None found
Në darkë morën pjesë Jensen Huang i Nvidia-s, Lisa Su e AMD-së, Tim Cook i Apple, Sam Altman i OpenAI, Mark Zuckerberg i Meta-s, Sundar Pichai i Google, Jeff Bezos i Amazon dhe Elon Musk. Lista e të ftuarve përfshinte edhe drejtues të sektorit financiar, si Jamie Dimon i JPMorgan Chase, Larry Fink i BlackRock, David Solomon i Goldman Sachs dhe Jane Fraser e Citigroup.
Prania e këtyre emrave i dha mbrëmjes një rëndësi të veçantë politike dhe ekonomike. Përballë njëri-tjetrit qëndruan përfaqësuesit e dy ekonomive më të mëdha të botës dhe drejtuesit e kompanive që po formësojnë teknologjitë e dekadave të ardhshme.
Takimi mes Trump dhe Xi solli edhe zgjatjen e armëpushimit tregtar mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës, megjithëse mosmarrëveshjet kryesore mes dy vendeve mbeten të pazgjidhura.
Sipas Reuters, marrëveshja do të jetë në fuqi deri në janar, duke u siguruar palëve kohë shtesë për të negociuar tarifat, blerjet kineze, furnizimin me minerale të rralla dhe kufizimet në fushën e teknologjisë.
Për bizneset amerikane dhe kineze, kjo periudhë vijon të shoqërohet me pasiguri, pasi politikat tregtare dhe tarifat mbeten të lidhura drejtpërdrejt me marrëdhëniet politike mes Uashingtonit dhe Pekinit.
Gjatë bisedës me presidentin amerikan, Xi Jinping foli edhe për Tajvanin dhe kërkoi që Shtetet e Bashkuara ta trajtojnë me kujdes këtë çështje.
Presidenti kinez përmendi gjithashtu “Kurthin e Tukididit”, një koncept që lidhet me rrezikun e përplasjes kur një fuqi në rritje sfidon një fuqi dominuese.
Xi deklaroi se dy vendet kanë interesa të përbashkëta dhe se një përballje mund të parandalohet përmes dialogut dhe krijimit të mekanizmave për menaxhimin e krizave. Reuters e renditi këtë si një prej mesazheve kryesore të samitit, në një kohë kur tensionet mes dy fuqive vazhdojnë pavarësisht atmosferës ceremoniale të vizitës.
Një prej temave qendrore të konkurrencës mes SHBA-së dhe Kinës mbeti inteligjenca artificiale. Në darkë ishin të pranishëm drejtuesit e kompanive që kontrollojnë hallkat kryesore të këtij sektori.
Jensen Huang i Nvidia-s dhe Lisa Su e AMD-së përfaqësojnë kompanitë që furnizojnë një pjesë të rëndësishme të infrastrukturës së çipave për inteligjencën artificiale. Ndërkohë, Sam Altman i OpenAI, Sundar Pichai i Google dhe Mark Zuckerberg i Meta-s drejtojnë zhvillimin e modeleve dhe platformave të reja të AI-së.
Xi Jinping nënvizoi se zhvillimi i inteligjencës artificiale duhet të mbetet nën kontrollin e njerëzve. Ai tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara dhe Kina mund të ndajnë pikëpamje mbi mundësitë dhe rreziqet që sjell kjo teknologji.
Një vend të dukshëm në darkë kishte edhe Arabella Kushner, vajza 15-vjeçare e Ivanka Trump dhe Jared Kushner.
Arabella u ul pranë nënës së saj dhe anëtarëve të tjerë të familjes së presidentit amerikan. Ajo njihet për lidhjen me kulturën dhe gjuhën kineze, të cilën e ka mësuar në mandarinisht që në moshë të vogël.
Gjatë vizitës së Trump në Pekin në vitin 2017, presidenti amerikan i kishte shfaqur Xi Jinping një video të Arabellës, e cila atëherë ishte ende fëmijë, duke kënduar dhe recituar poezi në mandarinisht. Xi e kishte përgëzuar për aftësitë e saj në gjuhën kineze.
Përgatitja e darkës u drejtua nga Zonja e Parë Melania Trump, ndërsa menuja kombinonte produkte amerikane me elemente të kuzhinës kineze.
Mbrëmja nisi me verën e gazuar amerikane “Blanc De Noir” të Schramsberg. Kjo verë lidhet me “Dollinë për Paqe” të vitit 1972, të zhvilluar mes presidentit amerikan Richard Nixon dhe kryeministrit kinez Zhou Enlai. Sipas Shtëpisë së Bardhë, ajo vazhdon të përdoret në aktivitetet zyrtare.
Menuja përfshinte supë me kungull dhe kërpudha të egra, levrek me susam dhe garnitura me frymëzim aziatik. Për ëmbëlsirë u shërbye krem brûlée me vanilje, komposto qershie dhe akullore me mjaltë nga Shtëpia e Bardhë.
Kështu, darka bashkoi në një sallë të vetme diplomacinë, politikën dhe biznesin amerikan, ndërsa drejtuesit e kompanive më të mëdha të teknologjisë dhe financave u ulën përballë një prej rivalëve strategjikë kryesorë të Shteteve të Bashkuara.
Në fokusin e takimit qëndruan tregtia, Tajvani, teknologjia, çipat dhe mbi të gjitha gara për inteligjencën artificiale, çështje që vazhdojnë të përcaktojnë marrëdhëniet mes Uashingtonit dhe Pekinit.