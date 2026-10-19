Trump-Putin-Xi mund të takohen në Kinë, zëdhënësi i Kremlinit: Çështja u ngrit për samitin e APEC-ut

Kremlini deklaroi sot se presidenti rus Vladimir Putin, presidenti amerikan Donald Trump dhe presidenti kinez Xi Jinping mund të zhvillojnë një takim të përbashkët në prag të samitit të APEC-ut, që do të mbahet në Kinë muajin e ardhshëm.
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Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, u shpreh për këtë mundësi pasi u pyet rreth një raportimi të Wall Street Journal, sipas të cilit Putin kishte propozuar një takim trepalësh për të diskutuar mënyrat e përfundimit të konfliktit në Ukrainë.
Peskov tha se ideja është përmendur për shkak se të tre liderët mund të jenë të pranishëm në samitin e Kinës, por theksoi se nuk është diskutuar apo propozuar asnjë marrëveshje konkrete për takimin, axhendën apo përmbajtjen e tij të mundshme.
Ministri i Jashtëm ukrainas, Andrii Sybiha, reagoi kundër një takimi të tillë.
“Një takim trepalësh midis udhëheqësve të Ukrainës, Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë do të ndihmonte në përfundimin më të shpejtë të luftës. Një takim trepalësh midis udhëheqësve të Rusisë, Kinës dhe Shteteve të Bashkuara do të arrijë vetëm të kundërtën: të inkurajojë Putinin të vazhdojë luftën”, shkroi ai në platformën X.
Gjatë një konference të përditshme për shtyp, Peskov tha se Shtetet e Bashkuara vijojnë përpjekjet ndërmjetësuese për zgjidhjen e konfliktit dhe se Rusia i pranon këto iniciativa. Ai shtoi se Ukraina duhet të jetë pjesë e çdo marrëveshjeje përfundimtare paqeje.
“Sigurisht, një zgjidhje përfundimtare është e pamundur pa pjesëmarrjen e dikujt nga Kievi që është i gatshëm të marrë përgjegjësinë”, deklaroi ai.
Raundi i fundit i bisedimeve të paqes të ndërmjetësuara nga SHBA-të u mbajt në shkurt, para nisjes së luftës së Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit kundër Iranit. Ndërkohë, Ukraina dhe Rusia vazhdojnë të jenë më larg se kurrë nga një marrëveshje e mundshme paqeje, për shkak të dallimeve mbi kushtet e saj.