Vendosen çadra pas Kryeministrisë për ndihmën e parë ndaj policëve të plagosur

Vendosen çadra pas Kryeministrisë për ndihmën e parë ndaj policëve të plagosur

Disa çadra janë ngritur këtë të hënë në pjesën e pasme të godinës së Kryeministrisë, me qëllim ofrimin e ndihmës së parë për efektivët e policisë të lënduar gjatë protestave studentore.

Pamjet tregojnë se hapësirat e improvizuara janë pajisur edhe me tavolina, ku mund të kryhen shërbimet e para mjekësore. Përplasjet me protestuesit, të cilët kanë hedhur sende të forta në drejtim të policëve, kanë lënë të plagosur dhjetëra punonjës të policisë.

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Protesta e zhvilluar sot, e shtata ditë radhazi, vijon deri në këto momente në qetësi.


Shtuar 19.10.2026 16:56

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