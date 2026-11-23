Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, e mirëpriti rikthimin e Jensen Huang në drejtimin e Nvidia-s, duke e vlerësuar si zhvillim të favorshëm për vendin dhe industrinë botërore të inteligjencës artificiale.
Në një postim në platformën X, Netanyahu vuri në dukje lidhjet mes kompanisë amerikane të teknologjisë dhe sektorit teknologjik izraelit. Sipas tij, partneriteti ka sjellë përfitime të mëdha për të dyja palët.
Të lidhura
None found
“Partneriteti i Nvidia-s me sektorin e teknologjisë së Izraelit ka krijuar vlerë të jashtëzakonshme si për kompaninë, ashtu edhe për ekonominë e inovacionit të vendit”, shkroi Netanyahu.
Nvidia njoftoi më herët se bordi i drejtorëve kishte konfirmuar sërish Huang-un si kryetar, drejtor ekzekutiv dhe anëtar të bordit.
Huang u rikthye në detyrë nëntë ditë pasi ishte larguar. Lajmi u prit mirë nga investitorët dhe u pasua nga një rritje e ndjeshme e aksioneve të kompanisë.
Në orët e para të tregtimit, aksionet e prodhuesit amerikan të gjysmëpërçuesve u rritën me më shumë se 27%, duke arritur deri në 30%.