Tre astronautë amerikanë votuan nga hapësira, NASA shpjegon procedurën

Anil Menon, Luke Delaney dhe Jessica Watkins morën pjesë në zgjedhjet e mesit të mandatit në SHBA pa u larguar nga Stacioni Ndërkombëtar Hapësinor (ISS). Qindra kilometra larg Tokës, tre anëtarët amerikanë të ekuipazhit plotësuan fletëvotimet elektronikisht dhe i dërguan përmes një sistemi të posaçëm votimi në distancë.
Menon e njoftoi votimin me një postim në platformën X. Ai publikoi një video 29-sekondëshe, në të cilën mbante një ngjitëse me mbishkrimin “Unë votova”.
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Në postim, astronauti tha se të tre anëtarët amerikanë të ekuipazhit kishin pasur privilegjin të votonin nga stacioni hapësinor. Sipas tij, ata plotësuan fletëvotime elektronike dhe ua dërguan në mënyrë të sigurt zyrtarëve zgjedhorë.
NASA shpjegon se procesi i ngjan votimit të amerikanëve që gjenden larg vendbanimit. Fillimisht, astronautët paraqesin një formular të posaçëm për të kërkuar fletëvotimin në distancë; më pas e plotësojnë atë elektronikisht dhe ua përcjellin autoriteteve zgjedhore përkatëse.
Kjo mundësi u krijua në vitin 1997, pasi Teksasi miratoi një ligj që u lejon astronautëve amerikanë të votojnë gjatë misioneve jashtë Tokës. Zakonisht, astronautët e NASA-s regjistrohen si votues në Qarkun Harris të Teksasit, ku ndodhet Qendra Hapësinore e Hjustonit.
Astronauti i parë që votoi në këtë mënyrë ishte David Wolf. Në vitin 1997, ai e hodhi votën nga stacioni hapësinor rus “Mir”.
Delaney dhe Watkins mbërritën në ISS më 1 tetor me misionin Crew-13 të kompanisë SpaceX. Menon, ndërkaq, ndodhet në stacion që prej mesit të korrikut, kur udhëtoi me një anije kozmike ruse të tipit Soyuz.
Laboratorin orbital, tre amerikanët e ndajnë aktualisht me katër anëtarë të tjerë të ekuipazhit: astronautin kanadez Joshua Kutryk dhe kozmonautët rusë Anna Kikina, Pyotr Dubrov dhe Sergey Teteryatnikov.
Rasti tregon se, falë teknologjisë dhe procedurave të posaçme, e drejta e votës mund të ushtrohet edhe në rrethana të pazakonta, shumë larg vendit ku mbahen zgjedhjet.