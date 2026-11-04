Shpërthimi në Elbasan/ Kryebashkiaku Llatja: Flakët nisën në katin e tretë, është shembur niveli i katërt si dhe shkallët lidhëse

Shpërthimi në Elbasan/ Kryebashkiaku Llatja: Flakët nisën në katin e tretë, është shembur niveli i katërt si dhe shkallët lidhëse

Kryebashkiaku i Elbasanit, Gledian Llatja ka folur lidhur me shpërthimin e ndodhur në një pallat, ku një e moshuar humbi jetën dhe disa të tjerë mbetën të plagosur. Duke folur për mediat, Llatja shpjegoi se pallati që u dogj sot në Elbasan ka pësuar dëmtime në strukturë.

Sipas tij, zjarri në katin e tretë dyshohet të jetë shkaktuar nga shpërthimi i një bombole gazi, por do ta përcaktojnë autoritetet. Nga shpërthimi është shembur kati i katërt, ndërsa janë dëmtuar edhe shkallët e brendshme që lidhin katin e tretë me të tjerët më lart.

Të lidhura

None found

“Është parë një dëmtim i strukturës së pallatit, kemi pasur një shembje të katit të katërt që i ka rënë katit të tretë, gjithashtu edhe shkallët lidhëse që lidhin katin e tretë me të katërtin dhe të pestin. Ka pasur një zjarr në katin e tretë. Një e moshuar 83 vjeçe ka humbur jetën në katin e pestë, gjithashtu një 69-vjeçar nuk është gjendur. 10 persona janë paraqitur në spital për të marrë ndihmë mjekësore, pa rrezik për jetën. Njëri nga sektorët e pallatit është i pabanueshëm. Është pallat i vjetër me tulla silikat, janë bërë ndërhyrje vitet e fundit, por paraqet probleme konstruktive”, tha Llatja.


Shtuar 4.11.2026 17:34

Këmbimi valutor 5 nëntor/ Me sa blihen e shiten dollari dhe euro, çfarë ndodh me monedhat e tjera

Këmbimi valutor 5 nëntor/ Me sa blihen e shiten dollari dhe euro, çfarë ndodh me monedhat e tjera
Horoskopi/ Zbuloni çfarë parashikojnë yjet për ju? Nga surprizat në dashuri, te sfidat financiare

Horoskopi/ Zbuloni çfarë parashikojnë yjet për ju? Nga surprizat në dashuri, te sfidat financiare
Berisha kërkon bashkimin e opozitës: Demokratët i mbrojtën studentët që në fillim të lëvizjes

Berisha kërkon bashkimin e opozitës: Demokratët i mbrojtën studentët që në fillim të lëvizjes
Lirohen Dritan Goxhaj dhe Edison Lika, të shoqëruar nga policia pasi refuzuan gjobat

Lirohen Dritan Goxhaj dhe Edison Lika, të shoqëruar nga policia pasi refuzuan gjobat
Goxhaj akuzon opozitën për përçarje të protestuesve: Ende pa organizim konkret për tubimin kombëtar të së shtunës

Goxhaj akuzon opozitën për përçarje të protestuesve: Ende pa organizim konkret për tubimin kombëtar të së shtunës
Studentët njoftojnë protestë të shtunën para Ministrisë së Arsimit, tubimet kombëtare do të mbahen dy herë në javë

Studentët njoftojnë protestë të shtunën para Ministrisë së Arsimit, tubimet kombëtare do të mbahen dy herë në javë
Shqiptarët protestojnë në Frankfurt gjatë vizitës së Ramës: “Diçka është kalbur në shtetin shqiptar

Shqiptarët protestojnë në Frankfurt gjatë vizitës së Ramës: “Diçka është kalbur në shtetin shqiptar
Berisha: Protestat e qindra mijëra shqiptarëve kanë tronditur narkoshtetin, Rama po kopjon modelin e Beogradit

Berisha: Protestat e qindra mijëra shqiptarëve kanë tronditur narkoshtetin, Rama po kopjon modelin e Beogradit