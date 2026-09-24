Operacion policor në Tiranë, 8 të arrestuar mes të dënuarish dhe të dyshuarish për vepra të rënda penale

Një operacion i gjerë kontrolli dhe ndërhyrjeje nga Policia e kryeqytetit ka çuar në identifikimin dhe prangosjen e tetë personave që ishin në kërkim. Të arrestuarit akuzohen për një spektër krimesh që variojnë nga vepra të rënda ndaj jetës, mbajtje e paligjshme e armatimit, trafik dhe prodhim lëndësh narkotike, grabitje, deri te falsifikimi i dokumenteve zyrtare.
Gjatë fazës së ndalimit, njërit prej personave të shpallur në kërkim për përfshirje në trafikun e lëndëve narkotike iu gjet në posedim një sasi e dyshuar kanabisi sativa, që u sekuestrua menjëherë në cilësinë e provës materiale.
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Një 39-vjeçar me inicialet K. T., për të cilin gjykata kishte vendosur masën e sigurisë “Arrest në burg” nën akuzat e “Tentativë vrasjeje” dhe “Mbajtje e prodhim pa leje armësh, municioni e lëndësh shpërthyese”, u ndalua nga specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve të Rënda kundër Personit dhe Pronës, të mbështetur nga forcat e Komisariatit Nr. 4.
Në sajë të një bashkëpunimi me Forcën e Posaçme Operacionale, po e njëjta strukturë hetimore vuri në pranga edhe 31-vjeçarin E. B., i cili ishte dënuar me 2 vite heqje lirie për kryerjen e veprës penale “Plagosje e rëndë me dashje”.
Ndërkohë, specialistët e Krimeve Ekonomike së bashku me shërbimet e Komisariatit Nr. 3 kanë arrestuar shtetasin N. M., për të cilin ishte dhënë një dënim prej 4 muajsh burgim për veprën “Falsifikim dokumentesh”.
I riu 18-vjeçar S. V., i shpallur në kërkim nga DVP Elbasan për akuzën “Prodhim dhe shitje e lëndëve narkotike”, ra në prangat e punonjësve të Komisariatit të Policisë Nr. 1.
Nga ana tjetër, strukturat e Komisariatit Nr. 2, të asistuara nga Forca e Posaçme Operacionale, ekzekutuan një urdhër ndalimi për shtetasin K. Xh., të dënuar me 3 muaj burg për veprën penale “Vjedhje”.
Komisariati i Policisë Nr. 3 finalizoi kapjen e dy personave. I pari, 26-vjeçari R. L., u vu nën pranga me mbështetjen e forcave speciale operacionale. Ai kishte marrë një dënim prej 3 muajsh burgim për “Prishje të qetësisë publike” dhe i kishin mbetur edhe 1 muaj e 3 ditë për të vuajtur. I dyti, shtetasi 30-vjeçar O. N., u arrestua pasi gjykata kishte caktuar ndaj tij masën e sigurisë “Arrest në burg” për akuzën “Prodhim dhe shitje e narkotikëve”.
Së fundmi, shërbimet e Komisariatit Nr. 6 vunë në pranga 29-vjeçarin K. M., i kërkuar gjithashtu për “Prodhim dhe shitje e narkotikëve”. Në momentin e prangosjes, atij iu konfiskua një sasi lënde e dyshuar si Cannabis Sativa si provë materiale për hetimin.
Të gjitha aktet procedurale për personat e ndaluar i kanë kaluar Prokurorisë kompetente për vijimin e hetimeve.