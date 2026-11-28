Nga Athina në Tiranë për protestën e 28 Nëntorit. Një qytetar shqiptar që jeton në Greqi iu bashkua manifestimit në sheshin “Skënderbej”, ku tha se shpreson që protesta të shënojë një pikë kthese për vendin.
Në një prononcim nga sheshi, ai tregoi se shqiptarët në Athinë kanë protestuar çdo javë përpara ambasadës. Sipas tij, pjesëmarrja në manifestimin e sotëm lidhet me pritshmëritë e parealizuara të fillimit të viteve ’90.
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“Shpresojmë që dita sot të jetë dita e çlirimit, të shndërrojmë Shqipërinë në atë që meritojmë. Thirrja jonë është: Rama në burg, Berisha në burg. Edhe në Athinë kemi bërë çdo javë protesta përballë ambasadës. Shpresojmë t’i sjellim Shqipërisë atë që meriton. Jemi sot këtu sepse ëndrra e viteve ’91 nuk është realizuar. Çfarë pretendojmë sot, ka njerëz që mendojnë se ishim më mirë në diktaturë”, u shpreh ai.
Një tjetër protestues kritikoi situatën politike në vend dhe ngriti shqetësimin për largimin e të rinjve nga Shqipëria.
“Një narkoshtet, banda që duhet larguar. Të rinjtë sot rriten me idenë që të largohen nga vendi”, deklaroi ai.